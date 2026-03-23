Ліга чемпіонів отримала першого учасника основного етапу на новий сезон

glavcom.ua
«Блаугранас» візьмуть участь і в наступному розіграші євротурніру
фото: Reuters

Провідні чемпіонати Європи вийшли на фінішну пряму та починають делегувати представників

Іспанська «Барселона» достроково завоювала місце в загальному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Після мінімальної перемоги над мадридським «Райо Вальєкано» підопічні Гансі Фліка гарантували команді путівку в головний єврокубок. Гол оборонця Рональда Араухо зробив «Барсу» недосяжною для севільського «Бетіса» та ще півтора десятка колективів іспанської Ла Ліги.

За підсумками нинішнього сезону «Барселона» не опуститься нижче четвертого місця в турнірній таблиці. Саме чотири клуби від Іспанії потраплять до Ліги чемпіонів. Більше того, команда Фліка – лідер чемпіонату (73 пункти) з чотириочковою перевагою над мадридським «Реалом».

«Барса» продовжила понад 20-річну серію виходів у головний єврокубок. Востаннє каталонці не потрапили до Ліги чемпіонів за підсумками кампанії 2002/03. Тоді «блаугранас» завершили чемпіонат аж на шостій сходинці та потрапили тільки в Кубок УЄФА.

Окрім того, «Барселона» залишається претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів 2025/26. У чвертьфіналі цього розіграшу турніру іспанський гранд зустрінеться з мадридським «Атлетіко». Матчі стадії 1/4 фіналу каталонці зіграють 8 квітня і 14 квітня.

До слова, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Тим часом лідер «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

