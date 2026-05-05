Став відомий склад юнацької збірної України на турнір розвитку УЄФА

Турнір розвитку УЄФА відбуватиметься у Польщі

Головний тренер юнацької збірної України з футболу (U16) Володимир Самборський оголосив склад команди, яка візьме участь у турніру розвитку УЄФА, що відбуватиметься у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Склад юнацької збірної України (U16)

Воротарі: Матвій Мікула («Брага», Португалія), Давід Кравець («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Максим Місюра, Назар Усачов, Єгор Фальковський (всі – «Шахтар» Донецьк), Костянтин Кислянка, Тимур Угрік, Микола Каралаш (усі – «Рух» Львів), Михайло Абрамовіч («Гориця» Хорватія), Гліб Рибальченко («Гент» Бельгія).

Півзахисники: Ілля Бирладяну, Олексій Абрамов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Денис Гордєєв, Олег Дзюринець, Артем Федушко, Ілля Островський (усі – «Рух» Львів), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкаси), Артем Рибак («Барселона» Іспанія), Богдан Руденко («Шльонськ» Польща), Даніеле Робустелла («Парма» Італія).

Нападники: Ілля Бодак («Рух» Львів), Дамір Гонченко («Андерлехт» Брюссель, Бельгія).

Розклад матчів

8 травня 2026 року. Еквадор – Україна 15:00

10 травня 2026 року. Польща – Україна, 12:00

13 травня 2026 року. Норвегія – Україна, 12:00

Нагадаємо, під час гри 26 туру Української Прем'єр-ліги між «Динамо» та «Шахтарем» фанати обох команд зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната столичного клубу Володимира Ордена Яковенка.

Фанати «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами. Також ультрас «Шахтаря» запалили піротехніку, коли підняли банер на підтримку Володимира Яковенка.

Як повідомлялося, «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі.

На 13-й хвилині Пономаренко в центрі поля обікрав Назарину та миттєво пробив у напрямку воріт. М'яч перелетів Різника, який вийшов до лінії штрафного, та опинився в сітці.

Відігралися підопічні Арди Турана на початку другої половини. Обах забіг за спину Караваєву на лівому фланзі атаки та прострілив у центр штрафного на Траоре. А от буркінієць відкинув під удар Феррейрі, який з рикошетом від оборонця пробив Нещерета.

«Гірники» продовжили контролювати перебіг подій. Дальнім ударом пильність голкіпера «Динамо» перевірив Тобіас. А от на 68-й хвилині старань воротаря «біло-синіх» забракло – він парирував удар Матвієнка, та з добиванням Траоре вже не впорався.