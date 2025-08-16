Рекорд в історії США: співзасновник Nike пожертвував $2 млрд на боротьбу з раком

Філантроп Філ Найт та його дружина переказали $2 млрд на лікування онокологічних захворювань

Філ Найт, 87-річний співзасновник компанії Nike, разом зі своєю дружиною Пенні пожертвував $2 млрд Онкологічному інституту імені Найта. Усі ці кошти будуть спрямовані на дослідження, пошук нових методів лікування раку, поліпшення умов для пацієнтів, а також на підвищення заробітних плат медичних працівників. Про це пише «Главком» із посиланням на ABC News

Онкологічний центр, який носить ім'я філантропа, діє при Університеті науки та здоров'я в Орегоні – штаті, де народився підприємець. За словами представників інституту, цей внесок є найбільшим одноразовим пожертвуванням вищому навчальному закладу в історії США.

«Цей подарунок – безпрецедентна інвестиція в мільйони життів, обтяжених раком, особливо пацієнтів та їхніх сімей тут, в Орегоні», – заявив президент онкологічного центру Шеріф Елнахал.

Пожертва допоможе забезпечити пацієнтам доступ до різних ресурсів, включаючи психологічне, генетичне консультування, лікування симптомів, підтримку із харчуванням та всебічну допомогу тим, хто подолав рак, йдеться у заяві установи.

Попередній рекорд благодійсності належав Майклу Блумбергу, який у 2018 році передав $1,8 млрд Університету Джонса Гопкінса.

Це не перший благодійний внесок з боку Найта. У 2008 році він пожертвував цьому ж інституту $100 млн, а у 2013 році – $500 млн. Сама компанія Nike також неодноразово підтримувала фонди, що займаються ліквідацією наслідків природних катастроф, боротьбою з безпритульністю, СНІДом та проблемами психічного здоров'я.

Нагадаємо, один із найбагатших людей на планеті Уоррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway на суму $5,3 млрд. п'яти благодійним організаціям. Загалом 9,93 млн акцій було передано до Фонду Білла та Мелінди Гейтс, а решта – до Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названий на честь покійної першої дружини інвестора, та три благодійні фонди, очолювані його дітьми – Говардом, Сьюзан та Пітером Баффетами.