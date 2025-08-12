На Всесвітніх іграх помер італійський орієнтувальник

Трагедія сталася 8 серпня у китайському місті Ченду, де проходили змагання зі спортивного орієнтування

На Всесвітніх іграх у Китаї помер італійський орієнтувальник Маттіа Дебертоліс. Про це повідомляє «Главком».

29-річний італієць зранку 8 серпня знепритомнів, коли проходив середню дистанцію. Медики чотири дні боролися за життя спортсмена, але не змогли його врятувати.

Маттіа збився з маршруту і заблукав на лісових стежках. Коли GPS-трекер, обов'язковий для всіх орієнтувальників, показав, що італієць тривалий час перебуває без руху, до нього моментально попрямувала рятувальна служба.

Спортсмена швидко відшукали і надали медичну допомогу, проте це не допомогло привести його до тями. Пізніше Дебертоліса доставили до лікарні.

Лікарі чотири дні боролися за життя 29-річного італійця У Ченду за цей час встигли приїхати мати Дебертоліса, брат та дружина. У вівторок вранці спортсмен пішов із життя.

Офіційно причина смерті залишається невстановленою. В італійських ЗМІ зазначають, що у дні змагань у Ченду були екстремальні погодні умови: висока температура та підвищена вологість.

Дебертоліс входив до складу збірної Італії зі спортивного орієнтування на Всесвітніх іграх 2025 року. Він представляв країну на чемпіонатах світу та етапах Кубка світу 2022 року.

