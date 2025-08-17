Головна Спорт Новини
Всесвітні ігри: у яких видах спорту України здобувала нагороди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Всесвітні ігри: у яких видах спорту України здобувала нагороди
Україна увійшла до переліку лідерів Всесвітніх ігор

У Ченду-2025 українці піднімалися на п'єдестали пошани в 11 видах спорту

Збірна України – у трійці найсильніших команд світу на Всесвітніх іграх у китайському Ченду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінмолодьспорту.

Наші спортсмени-неолімпійці здобули 44 медалі (16 золотих, 14 срібних, 14 бронзових). Лише на одну медаль попереду збірна Німеччини 45 нагород (17 золотих, 14 срібних, 14 бронзових). Очолили медальний залік господарі змагань, збірна Китаю 64 медалі (36 золотих, 17 срібних, 11 бронзових).

На Іграх у Бірмінгемі-2022 у «синьо-жовтих» було на одну медаль більше і теж 16 золотих нагород.

У Ченду-2025 українці піднімалися на п'єдестали пошани в 11 видах спорту:

  • підводний спорт (плавання в ластах) – 11 медалей (2 золоті, 4 срібні, 5 бронзових);
  • пауерліфтинг –10 медалей (2 золоті, 5 срібних, 3 бронзові);
  • самбо – 6 медалей (4 золоті, 2 бронзові);
  • веслування на човнах «Дракон» – 4 медалі (2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова);
  • кікбоксинг WAKO – 4 медалі (2 золоті, 2 бронзові);
  • спортивна акробатика – 3 медалі (1 золота, 2 срібні);
  • карате – 2 медалі (1 золота, 1 срібна);
  • таїландський бокс Муей Тай – 1 медаль (1 золота);
  • джиу-джитсу – 1 медаль (1 золота);
  • воднолижний спорт (вейксерфінг) – 1 медаль (1 срібна);
  • спортивна аеробіка –1 медаль (1 бронзова).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

