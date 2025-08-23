Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
Лузан здобула шосту золота медаль чемпіонатів світу

Українська каноїстка здобула перемогу на своїй коронній дистанції 500 м

Людмила Лузан стає чемпіонкою світу у веслуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Українська каноїстка, яка перебуває у блискучій змагальній формі, здобула перемогу на своїй коронній дистанції 500 м (2:01,27 хв). Вона випередила Кеті Вінсент з Канади (2:02,5 хв) та Марію Кобреру з Іспанії (2:04,73 хв).

Це третій титул для Людмили на цій дистанції в кар'єрі та шоста золота медаль чемпіонатів світу загалом.

Окрім цього, Лузан уперше в кар'єрі зробила два тріумфальні дублі: наша мультимедалістка Олімпіади-2020 виграла в один рік і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат світу С1-500, а також стала найкращою на світовій першості одночасно і в одиночці (С1-500), і в двійці (C2-500) на цій дистанції.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували у каное-двійці на дистанції 500 м.

Перед тим, як виступити у фіналі, Лузан та Федорів взяли участь у кваліфікаційному та півфінальному заїзді. Якщо у кваліфікації українські каноїстки показали другий загальний результат, то у півфіналі – найкращий.

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту. На екваторі дистанції українки мали перевагу в 0.18 секунд над канадками.

Українські веслувальниці продовжували втримувати лідерство в другій половині дистанції та згодом першими подолали фінішну пряму. Українки завершили дистанцію з часом 1:53.30 хвилини та здобули золото.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, здобувши срібло. Подіум довершили іспанки, завершивши дистанцію з часом 1:54.84 хвилини.

Теги: Людмила Лузан веслування на байдарках і каное спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія Соколовська виборола золото чемпіонату світу U20
Українки здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби U20
Вчора, 18:27
Зустріч між Трампом і Путіним пройде на Алясці
Чи говоритимуть Путін і Трамп про повернення російських спортсменів: відповідь Кремля
15 серпня, 10:47
Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025
У всіх фіналах перемогли росіян. Україна здобула три золота Всесвітніх ігор у самбо
13 серпня, 16:23
Українці продемонстрували чудові результати у підводному плаванні
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
11 серпня, 21:09
Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець (у центрі) здобули золото Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
8 серпня, 20:40
Українки вибороли п'ять золотих нагород
Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі
4 серпня, 12:42
Костюк переміг у ваговій категорії до 80 кг
У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17
4 серпня, 12:01
Спортсменка провела чудові чотири сутички – і всі завершила достроково
Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
25 липня, 12:03
Харькова провела чудовий змагальний день
Харькова гарантувала собі нагороду чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 17:07

Новини

Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
«Реал» цікавиться 18-річним українським форвардом: що відомо
«Реал» цікавиться 18-річним українським форвардом: що відомо
Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
39K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8375
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4307
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3680
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua