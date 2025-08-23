Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування

Українська каноїстка здобула перемогу на своїй коронній дистанції 500 м

Людмила Лузан стає чемпіонкою світу у веслуванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Українська каноїстка, яка перебуває у блискучій змагальній формі, здобула перемогу на своїй коронній дистанції 500 м (2:01,27 хв). Вона випередила Кеті Вінсент з Канади (2:02,5 хв) та Марію Кобреру з Іспанії (2:04,73 хв).

Це третій титул для Людмили на цій дистанції в кар'єрі та шоста золота медаль чемпіонатів світу загалом.

Окрім цього, Лузан уперше в кар'єрі зробила два тріумфальні дублі: наша мультимедалістка Олімпіади-2020 виграла в один рік і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат світу С1-500, а також стала найкращою на світовій першості одночасно і в одиночці (С1-500), і в двійці (C2-500) на цій дистанції.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували у каное-двійці на дистанції 500 м.

Перед тим, як виступити у фіналі, Лузан та Федорів взяли участь у кваліфікаційному та півфінальному заїзді. Якщо у кваліфікації українські каноїстки показали другий загальний результат, то у півфіналі – найкращий.

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту. На екваторі дистанції українки мали перевагу в 0.18 секунд над канадками.

Українські веслувальниці продовжували втримувати лідерство в другій половині дистанції та згодом першими подолали фінішну пряму. Українки завершили дистанцію з часом 1:53.30 хвилини та здобули золото.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, здобувши срібло. Подіум довершили іспанки, завершивши дистанцію з часом 1:54.84 хвилини.