Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Українки вибороли повний комплект нагород на світовій першості U20

У заключний день фіналів у жіночій боротьбі срібною призеркою стала Анастасія Польська

Повний комплект медалей здобули українки на чемпіонаті світу U20 з трьох видів боротьби, що проходить у місті Самоков (Болгарія). Про це повідомляє «Главком».

У заключний день фіналів у жіночій боротьбі срібною призеркою стала Анастасія Польська у ваговій категорії до 53 кг.

Напередодні золото виборола Надія Соколовська (76 кг), а Ірина Борисюк (65 кг) стала бронзовою призеркою.

Сьогодні, 23 серпня, на ЧС буде боротися Єгор Якушенко у фіналі вагової категорії до 97 кг з греко-римської боротьби. До втішної сутички пройшов Назарій Бабінський (до 55 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: жіноча боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мотрічко буде змагатися на чемпіонаті світу з шашок-100 серед жінок, який з 27 вересня прийматиме Тринідад і Тобаго
Мотрічко здобула дві бронзи на жіночому чемпіонаті світу з шашок
20 серпня, 11:45
Роман Кривицький після поранення вже не зможе займатися спортом на професійному рівні
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
18 серпня, 16:47
До фіналу українці пройшли з четвертого місця у кваліфікації
Україна здобула першу у своїй історії нагороду Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики
15 серпня, 16:08
Українці продовжують боротьбу за нагороди Всесвітніх ігор
Всесвітні ігри: розклад виступів українців 14 серпня
13 серпня, 22:57
Золотом відкрила лік нашим медалям у Тбілісі Влада Харькова (праворуч)
Україна завершила з трьома нагородами чемпіонат світу з фехтування
1 серпня, 13:05
Олімпійська чемпіонка з біатлону мала одне бажання перед смертю
Стало відоме останнє бажання олімпійської чемпіонки, що загинула у горах Пакистану: мороз по шкірі
31 липня, 17:25
Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
28 липня, 10:56
31-річний Горобець у змішаних єдиноборствах провів 17 поєдинків
Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя
25 липня, 13:19
НОК США звернувся до національних спортивних федерацій
НОК США заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях
23 липня, 11:23

Новини

Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
19K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5616
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4811
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua