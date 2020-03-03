Міністр Бородянський нарізав завдань Державному агентству спорту



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У Києві у вівторок, 3 березня, відбувся довгоочікуваний вихід у світ нового голови нового Держагентства спорту

Голова новоствореного Державного агентства спорту України Сергій Левчук вийшов в люди разом міністром культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

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У ході прес-заходу були озвучені базові завдання перед новою інституцією.

Пріоритетні завдання новоствореного агентства – управління спортивними підприємствами та інфраструктурою, ефективне використання бюджетних коштів, покращення забезпечення українських спортсменів (саме в такому порядку).

Втім, нікуди не подітися від олімпійського року. «Наш перший серйозний виклик – успішна підготовка, завоювання ліцензій та виступ українських спортсменів на Олімпіаді-2020 в Токіо. Окрім проблем великого спорту, багато уваги агентство приділятиме масовому спорту, фізичній культурі та пропаганді здорового способу життя. Щодо останнього, то у нас уже є кілька проектів, які ми реалізуємо в найближчий час», - заявив Сергій Левчук.

Урядник також пообіцяв невдовзі провести експертизу та аудит спортивного господарства України. В перспективі – покращення фінансування та інфраструктури вітчизняного спорту, збільшення міжнародних змагань в України. «Обіцяю, що агентство максимально сприятиме тому, аби легалізація ігорного бізнесу в Україні відбулась в інтересах нашого спорту», - додав Левчук.

Що ж, поки не будемо критикувати, а порадіємо те, що супеміністерство нарешті визнало свої помилки й звернуло увагу на спорт. В добру путь.