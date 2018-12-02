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    «Ліон» на виїзді зіграв внічию проти «Лілля» у 15-му турі чемпіонату Франції

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    Фото взяте з сайту&nbsp;footboom.com - «Ліон» на виїзді зіграв внічию проти «Лілля» у 15-му турі чемпіонату Франції
    Фото взяте з сайту footboom.com

    Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів продовжує переслідувати «ПСЖ»

    Господарі у першому таймі завдяки голам Ремі та Дембеле забезпечили собі комфортну перевагу у два м'ячі.

    На початку другої половини Мемфіс Депай втратив чудову нагоду скоротити відставання, не реалізувавши пенальті. Однак гості все ж зуміли звести поєдинок до нічиє зусиллями Траоре та Дембеле.

    Цей результат дозволив «Ліону» зберегти за собою друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи у своєму активі 28 очок. «Лілль» відстає на один пункт та розташувався на третій позиції.

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    Джерело: football24.ua

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