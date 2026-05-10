«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ

Керівництво «червоних» вагається щодо фігури керманича команди

Англійський «Ліверпуль» зв'язався з мадридським «Реалом» щодо Хабі Алонсо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Менеджмент мерсисайдців сумнівається щодо головного тренера на новий сезон. Донедавна основним варіантом було залишити Арне Слота ще на рік. Утім, невиразний футбол «Ліверпуля» змушує керівництво клубу вивчати альтернативи.

Призначення Алонсо належить до таких варіантів. «Червоні» поцікавилися в іспанського гранда думкою про молодого фахівця. Він розпочав цей сезон на чолі «вершкових», але був звільнений у січні.

«Ліверпуль» прагне зібрати повне досьє на кожного кандидата на роль керманича команди. Комунікація між клубами стала звичним явищем у сучасному футболі. Взаємини мерсисайдців і «Реала» не зіпсувала навіть історія з переходом Трента Александера-Арнольда торік.

До слова, воротар збірної Бразилії Аліссон узгодив контракт із грандом чемпіонату Італії. Тепер туринський «Ювентус» повинен вмовити на трансфер «Ліверпуль». Контракт бразильця з мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.