«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ

Королівський клуб звернув увагу на універсального виконавця «містян»

Оборонець Йошко Гвардіол потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Jutarnji list.

«Вершкові» збираються оновити лінію оборони в міжсезоння. Хорват став одним із варіантів підсилення. Керівництву іспанського гранда Гвардіола рекомендував підписати ще володар «Золотого м'яча-2018» Лука Модріч.

Контракт балканця з «Манчестер Сіті» чинний до літа 2028 року. Проте, «містяни» прагнуть застрахуватися від потенційних проблем і запропонували Гвардіолу новий договір. Оновлена угода з хорватським оборонцем буде розрахована до кінця сезону 2032/33.

У цій кампанії Гвардіол зіграв 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та п'ять результативних передач. Кольори «містян» вихованець загребського «Динамо» захищає з 2023 року та коштував їм 90 млн євро.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.