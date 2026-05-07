Двічі віцечемпіон Європи визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Хавбек доклався до виходу команди у фінал

Півзахисник лондонського «Арсенала» Деклан Райс став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Англієць вийшов у старті «канонірів» на другий поєдинок проти мадридського «Атлетіко» (1:0). Хавбек відіграв усі 90 хвилин. І хоч переможний м'яч оформив нападник Букайо Сака, та саме Райса назвали MVP матчу.

У голосуванні англійський півзахисник випередив оборонця французького «Парі Сен-Жермен» Вільяна Пачо. Латиноамериканець теж був визнаний найкращим за підсумком другого півфіналу з мюнхенською «Баварією» (1:1). Він теж обійшовся без результативних дій.

Райс у нинішньому сезоні зіграв 12 поєдинків у Лізі чемпіонів. До свого активу він записав один гол і два асисти. Найкращий бомбардир «канонірів» у турнірі – Габріел Мартінеллі, який оформив шість м'ячів.

1st: Declan Rice

2nd: Willian Pacho



Declan Rice is the Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/9C3Z7iNa8z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2026

«Арсенал» – «Атлетіко»: як це було

«Каноніри» відкрили рахунок під завісу першої половини. У затяжній атаці команди Артети з меж штрафного пробив Троссард. Воротар «матрацників» Облак зумів парирувати м'яч, але на добиванні опинився Сака та в дотик переправив сферу в сітку.

На старті другого тайму «Атлетіко» претендував на пенальті. Сімеоне обіграв голкіпера та збирався відправив м'яч у порожні ворота, та йому завадив Габріел. Арбітр вирішив, що контакту між футболістами було замало для призначення одинадцятиметрового.

Далі команди змарнували щонайменше по моменту. З пострілом Грізманна впорався Рая, а удар Йокереса з меж штрафного пройшов над воротами. Зрештою, лондонцям для перемоги вистачило й одного забитого м'яча.

Повну версію матчу дивіться тут:

https://megogo.net/ua/sport/27921486-arsenal-atletiko.html

Фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок запланований на 30 травня. Матч прийме «Пушкаш Арена» в Будапешті. На стадіоні в угорській столиці відбувся фінал Ліги Європи 2022/23, у якому іспанська «Севілья» здолала італійську «Рому» в серії пенальті.

«Арсеналу» дістанеться статус номінального гостя зустрічі. Для «канонірів» прийдешній фінал буде другим в історії. У 2006 році вони в меншості драматично поступилися іспанській «Барселоні» (1:2).

До слова, напередодні «Арсенал» продав оборонця чемпіону Португалії. Центрбек Якуб Ківйор став футболістом «Порту» на постійній основі. Поляк уклав контракт до літа 2030 року.

Нагадаємо, колишній лідер «Арсенала» Аарон Ремзі остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом у кар'єрі вихованця «Кардіфф Сіті» став мексиканський УНАМ. Там він провів кілька місяців у другій половині 2025 року.