Ломаченко подякував Хабібу за підтримку переб боєм з Коммі

Український боксер вийде на ринг 11 грудня

Василь Ломаченко, який у США завершує підготовку до поєдинку з Річардом Коммі, відповів на репліку дагестанського бійця ММА Хабіба Нурмагомедова. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій ваговій категорії залишив на своїй сторінці коментар.

Раніше Нурмагомедов побажав удачі Ломаченку у поєдинку з Коммі. Бій відбудеться 11 грудня у нью-йоркському «Медісон Сквер Гарден».

«Удачі тобі, легендо, вболіваємо і переживаємо», – написав Хабіб на сторінці Ломаченка в «Інстаграмі» у коментарях до ролика, присвяченого майбутньому бою.

«Дякую, шановний Хабіб, дуже приємно», – відповів Ломаченко у коментарях.

Коммі раніше бився з Теофімо Лопесом і в бою з ним втратив пояс за версією IBF. Цікаво, що попередній поєдинок Ломаченко також провів з колишнім суперником Лопеса. У червні Василь достроково зупинив Масаєсі Накатані. У Ломаченка 15 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки, а у Коммі 30 перемог (27 нокаутом) та 3 поразки.