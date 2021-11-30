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    Ломаченко подякував Хабібу за підтримку переб боєм з Коммі

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    Василь Ломаченко вийде на ринг&nbsp;11 грудня - Ломаченко подякував Хабібу за підтримку переб боєм з Коммі
    Василь Ломаченко вийде на ринг 11 грудня
    фото з відкритих джерел

    Український боксер вийде на ринг 11 грудня

    Василь Ломаченко, який у США завершує підготовку до поєдинку з Річардом Коммі, відповів на репліку дагестанського бійця ММА Хабіба Нурмагомедова. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій ваговій категорії залишив на своїй сторінці коментар.

    Раніше Нурмагомедов побажав удачі Ломаченку у поєдинку з Коммі. Бій відбудеться 11 грудня у нью-йоркському «Медісон Сквер Гарден».

    «Удачі тобі, легендо, вболіваємо і переживаємо», – написав Хабіб на сторінці Ломаченка в «Інстаграмі» у коментарях до ролика, присвяченого майбутньому бою.

    «Дякую, шановний Хабіб, дуже приємно», – відповів Ломаченко у коментарях.

    Коммі раніше бився з Теофімо Лопесом і в бою з ним втратив пояс за версією IBF. Цікаво, що попередній поєдинок Ломаченко також провів з колишнім суперником Лопеса. У червні Василь достроково зупинив Масаєсі Накатані. У Ломаченка 15 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки, а у Коммі 30 перемог (27 нокаутом) та 3 поразки.

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Хабіб Нурмагомедов
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    Ломаченко подякував Хабібу за підтримку переб боєм з Коммі