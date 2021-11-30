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    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року

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    Ліонель Мессі випередив Роберта Левандовського в опитуванні за звання найкращого футболіста світу на 33 бали - У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    Ліонель Мессі випередив Роберта Левандовського в опитуванні за звання найкращого футболіста світу на 33 бали
    Фото: ФІФА

    Найкращими гравцями стали Ліонель Мессі та Алексія Путельяс

    Нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі всьоме став найкращим футболістом світу. В боротьбі за «Золотий м’яч» він на 33 бали випередив форварда «Баварії» Роберта Левандовського. До десятки найкращих також потрапили Жоржіньо («Челсі»), Карім Бензема («Реал»), Н’Голо Канте («Челсі»), Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ліверпуль»), Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті»), Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен»), Джанлуїджі Доннарумма («Парі Сен-Жермен»).

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    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року
    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року

    Лауреатами року стали:

    «Золотий м'яч» (найкращий футболіст) – Ліонель Мессі («Барселона»/«ПСЖ»)

    Найкращий форвард 2021 року – Роберт Левандовський («Баварія»)

    Яшин Трофі (найкращий воротар) – Джанлуїджі Доннарумма («Мілан»/«ПСЖ»)

    Копа Трофі (найкращий молодий гравець) – Педрі («Барселона»)

    Жіночий «Золотий м'яч» (найкраща футболістка) – Алексія Путельяс («Барселона»)

    Найкращий клуб 2021 року – «Челсі» (Англія)

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Роберт Левандовскі Джанлуїджі Доннарумма Педрі
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    У Парижі вручили головні футбольні нагороди року