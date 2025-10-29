Пак’яо є віцепрезидентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює одіозний російський олігарх Кремльов

Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо підтвердив переговори з українцем Василем Ломаченком щодо можливого виставкового поєдинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на secondsout.com.

«Тривають переговори щодо виставкового бою з Ломаченком – не справжнього поєдинку, а показового», – сказав Пак’яо.

Нагадаємо, Пак’яо нещодавно став віцепрезидентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює одіозний російський олігарх Умар Кремльов.

«Під далекоглядним керівництвом президента Умара Кремльова IBA вступила в золоту еру – еру, в якій кожен боксер з будь-якої країни може мріяти, боротися і досягати успіху на рівних умовах. Я пишаюся тим, що приєднався до цієї місії – щоб жоден молодий боксер не залишився осторонь, жоден чемпіон не був забутий, жодна країна не була виключена. Як віцепрезидент, я присвячу себе побудові мостів – між аматорами та професіоналами, між Сходом і Заходом, між поколіннями та культурами. Я вірю, що бокс може об'єднати людей так, як це ніколи не зможе зробити політика. Він може змінити життя, трансформувати спільноти та принести мир там, де є розбрат», – заявив Пак’яо.

Керівник IBA Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна, перебуває під санкціями України як «громадський діяч, «лідер громадських думок», який публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію Росії проти України, тимчасову окупацію території України».

В мережі також є цікаве розслідування, у якому йдеться, що повне ім'я президента IBA – Лутфуллоєв Умар Алі Назарович. Згодом він взяв прізвище своєї дружини і став Кремльовим. Його двічі заарештовували із різницею два роки. Перший раз за здирство, другий – за побої. У 1990-ті роки він перебував в оперативній розробці як учасник так званого «серпухівського ОЗУ».

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.