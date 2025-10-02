Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing

Кличко: Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на президенство у WB, принаймні поки що

Ресурс Inside The Games повідомляв, що Кличко висунув свою кандидатуру на виборах президента World Boxing

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував інформацію щодо своєї участі у виборах президента World Boxing. Про це інформує «Главком».

«Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на президенство у WB, принаймні поки що», – написав Кличко в Instagram.

Раніше ресурс Inside The Games повідомляв, що Володимир Кличко висунув свою кандидатуру на виборах президента організації World Boxing.

Чинний очільник структури Борис ван дер Ворст відмовився від балотування на другий термін.

Зазначалося, що за керівне крісло змагатимуться троє кандидатів: Кличко, президент НОК Казахстану та глава Олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін, а також президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс.

Вибори призначені на листопад. Усі претенденти проходитимуть перевірку незалежною комісією, що складатиметься з трьох експертів без жодних попередніх зв’язків із World Boxing. Список затверджених кандидатів опублікують щонайменше за 30 днів до голосування.

Нагадаємо, World Boxing офіційно підтвердила членство Федерації боксу України (ФБУ), про що вже повідомлено на офіційних ресурсах організації.

«Це рішення – визнання авторитету української школи боксу та наших спортсменів, які здобувають перемоги на світових рингах навіть у час війни», – зазначили у ФБУ.

Тепер федерація отримає ще ширші можливості для розвитку аматорського боксу, участі в глобальних змаганнях та представництва інтересів України у світовій спільноті.

Наразі до World Boxing входять 125 країн.

World Boxing була створена у 2023 році після того, як МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (AIBA), яку очолює російський олігарх Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри.