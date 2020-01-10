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    Новини

    Усик залучив сина до тренувань (відео)

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    Відомому батьку підростає гідна зміна - Усик залучив сина до тренувань (відео)
    Відомому батьку підростає гідна зміна

    Українець готується до поєдинку за титул чемпіона світу WBO у надважкій вазі

    Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до здобуття нових титулів. У наступному поєдинку  українець битиметься за звання чемпіона світу в надважкій вазі. Найбільш ймовірним суперником Усика у бою за титул чемпіона світу WBO є Дерек Чісора. Зустріч може відбутися вже наприкінці березня. 

    Усик активно готується до нового поєднку, і судячи з яскравого вбрання перебуває в чудовому настрої. Поруч з чемпіоном у залі його маленький син. Відео спільних тренувань династії Усиків поділився в своєму Instagram @lomus_official інший український чемпіон Василь Ломаченко.

    Родина Усиків виховує трьох дітей - синів Кирила і Мішу і дочку Лізу

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    Василь Ломаченко Олександр Усик WBO
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