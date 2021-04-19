Стало відомо, які підйомні отримають учасники футбольної Суперліги

Нова ліга розраховує тільки за продаж медіаправ щороку отримувати не менше €4 млрд

Футбольна Суперліга, про створення якої стало відомо в ніч на понеділок, 19 квітня, має намір значно покращити інфраструктуру учасників. Передбачається, що 15 клубів-засновників отримають не менше €3,5 млрд в якості первісних субсидій. У той же час на продажі медіаправ вона розраховує щорічно заробляти не менше €4 млрд.

Керівником нової організації обрано президента «Реала» Флорентіно Переса, його заступниками стали бос «Ювентуса» Андреа Аньєллі, який вийшов з виконкому УЄФА, і один з власників «МЮ» Джоель Глейзер.

У турнірі братимуть участь 20 клубів – 15 постійних членів і ще п'ять команд, які будуть визначатися на підставі результатів попереднього сезону.

Клуби будуть розбиті на дві групи по 10 команд, які проведуть двоколовий турнір. По три найкращих вийдуть у чвертьфінал, команди, що зайняли 4-е і 5-е місця, проведуть стикові матчі. Далі - традиційний плей-офф, матчі вдома і в гостях. Фінал – одна гра на нейтральному полі.

Матчі будуть проходити в середині тижня, учасники продовжать грати в своїх національних чемпіонатах.

Перший сезон Суперліги має взяти старт вже в серпні цього року.