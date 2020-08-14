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    Луческу оцінив шанси «Шахтаря» та «Інтера» на перемогу у півфіналі Ліги Європи

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    У 2016 році&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; виходив до півфіналу Ліги Європи, де поступився &laquo;Севільї&raquo; (1:3) - Луческу оцінив шанси «Шахтаря» та «Інтера» на перемогу у півфіналі Ліги Європи
    У 2016 році «Шахтар» виходив до півфіналу Ліги Європи, де поступився «Севільї» (1:3)
    Twitter ФК Шахтар

    Луческу вважає, що в «Інтера» виникнуть проблеми у матчі з «Шахтарем»

    Наставник київського «Динамо» Мірча Луческу прокоментував майбутню зустріч півфіналу Ліги чемпіонів за участі його колишнього клубу – «Шахтаря», та італійського «Інтера».

    На думку «Містера», який тренував «гірників» 12 років, «помаранчео-чорні» напрочуд організований клуб.

    «На даний момент «Шахтар» дуже непросто обіграти, оскільки команда відмінно організована. «Шахтар» награвав свою нинішню схему роками, і тепер кожен досконально знає свою роль, а наявність у складі бразильців дає перевагу в техніці і імпровізації. Думаю, «Інтеру» буде важко, якщо «Шахтар» буде володіти м'ячем. Сам матч стане дуже цікавим: організація української команди проти агресії і індивідуальної майстерності «нерадзуррі». Думаю, що «Шахтар» зможе вийти в фінал і виграти титул», - підкреслив румунський фахівець.

    75-річний наставник назвав Алана Патріка найнебезпечнішим гравцем «Шахтаря», відзначивши великий прогрес за останній час. Також Луческу пригадав Марлоса і бомбардира Жуніора Мораеса.

    Зазначимо, матч «Шахтар» - «Інтер» пройде 17 серпня в Дюссельдорфі.

    Читайте також: «Шахтар» здобув розгромну перемогу над «Базелем» у 1/4 фіналу Ліги Європи.

    Джерело: passioneinter.com

    ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Мірча Луческу Алан Патрік ФК Інтер (Мілан)
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