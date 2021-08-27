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    Луческу прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів

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    Луческу прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Динамо» сподівається на гідний виступ чемпіонів України

    Київське «Динамо» зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів з «Баварією», «Барселоною» і «Бенфікою». Жереб не пожаліла український клуб, проте головний тренер столичної команди Мірча Луческу сподівається на гідний виступ.

    «У нас складна група. Проте в Лізі чемпіонів інших не буває. Можливо, здивував «Шериф», який тренує сильний український тренер Юрій Вернидуб. Мабуть, він побудував з командою щось цікаве, – сказав Луческу румунському ЗМІ. – Наразі мене турбують не сильні суперники. Проблема в іншому. У нас травмовані чотири гравці. Непросто це. Втім, я сподіваюся провести хороші матчі і впоратися з суперниками. Це – футбол, важливо вірити і результати можуть з’явитися».

    Також Луческу прокоментував перехід Ліонеля Мессі з «Барселони» до ПСЖ.

    «Барселона» залишилася без Мессі, але у неї є стиль гри, який дозволяє команді досягати високих результатів. Якщо у вас немає стилю гри, досягти ефективності дуже складно.

    Я не очікував, що Мессі піде через стільки років в «Барселоні». Він перейшов до команди, яка має великий потенціал виграти Лігу чемпіонів цього сезону. У нас не повинно бути ілюзій, переможуть ті, у кого багато грошей», – сказав Луческу.

    Раніше «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників у Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Мірча Луческу
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    Луческу прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів