«Зоря» буде одним з фаворитів у Лізі конференцій

На жеребкуванні групового турніру український клуб буде вибиратися з другого кошика

Після поразки з рахунком 0:3 від «Рапіда» у Відні шанси «Зорі» на продовження боротьби в Лізі Європи були мінімальні. Луганці спробували дати бій у грі-відповіді, але жахливі помилки в захисті й незабитий пенальті звели спроби реабілітуватися нанівець – 2:3. «Зоря» перекочувала в Лігу конференцій, де буде одним з фаворитів. На жеребкуванні, яке пройде 27 серпня о 14:30, шар з назвою української команди буде в другому кошику.

Кошик 1: Рома, Тоттенгем, Базель, Славія Прага, Копенгаген, Гент, АЗ, Ласк

Кошик 2: Феєнорд, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Зоря

Кошик 3: Уніон Берлін, ЦСКА Софія, Вітесс, Слован, Яблонець, Алашкерт, Флора, Кайрат

Кошик 4: Лінкольн, Рандерс, Анортосіс, Омонія, ХІК, Маккабі Хайфа, Буді / Глимт, Мура

Переможці груп пройдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди, які займуть другі місця, проведуть стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи.

Турнір стартує 16 вересня.