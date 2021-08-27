  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Зоря» буде одним з фаворитів у Лізі конференцій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жеребкування пройде 27 серпня о 14:30 за київським часом - «Зоря» буде одним з фаворитів у Лізі конференцій
    Жеребкування пройде 27 серпня о 14:30 за київським часом
    Фото з відкритих джерел

    На жеребкуванні групового турніру український клуб буде вибиратися з другого кошика

    Після поразки з рахунком 0:3 від «Рапіда» у Відні шанси «Зорі» на продовження боротьби в Лізі Європи були мінімальні. Луганці спробували дати бій у грі-відповіді, але жахливі помилки в захисті й незабитий пенальті звели спроби реабілітуватися нанівець – 2:3. «Зоря» перекочувала в Лігу конференцій, де буде одним з фаворитів. На жеребкуванні, яке пройде 27 серпня о 14:30, шар з назвою української команди буде в другому кошику.

    Кошик 1: Рома, Тоттенгем, Базель, Славія Прага, Копенгаген, Гент, АЗ, Ласк

    Кошик 2: Феєнорд, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Зоря

    Кошик 3: Уніон Берлін, ЦСКА Софія, Вітесс, Слован, Яблонець, Алашкерт, Флора, Кайрат

    Кошик 4: Лінкольн, Рандерс, Анортосіс, Омонія, ХІК, Маккабі Хайфа, Буді / Глимт, Мура

    Переможці груп пройдуть в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Команди, які займуть другі місця, проведуть стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи.

    Турнір стартує 16 вересня.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» Ліга конференцій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Зоря» буде одним з фаворитів у Лізі конференцій