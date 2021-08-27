Збірна України на Паралімпіаді виборола ще дві нагороди

В третій день Ігор наші спортсмени здобули срібну і бронзову медалі

Скарбничка збірної України на Паралімпіаді поповнилася ще двома нагородами. У третій день змагань, 27 серпня, на п’єдестал піднялися легкоатлети. Юлія Павленко в змаганнях незрячих виборола «бронзу» в стрибках у довжину. 30-річна спортсменка показала результат – 4, 91 метра.

Владислав Білий завоював срібну нагороду у змаганнях з метання списа. Наш спортсмен показав результат 55,34 метра.

Владислав Білий дебютує на Паралімпіаді

Паралімпіада-2020 триває з 24 серпня до 5 вересня. У змаганнях беруть участь 143 українських спортсмени у 15 видах спорту.

На рахунку збірної України вже 11 нагород: одне золото, сім срібних медалей і три бронзи.