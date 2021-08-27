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    Збірна України на Паралімпіаді виборола ще дві нагороди

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    Юлія Павленко виграла бронзову нагороду - Збірна України на Паралімпіаді виборола ще дві нагороди
    Юлія Павленко виграла бронзову нагороду
    Фото з відкритих джерел

    В третій день Ігор наші спортсмени здобули срібну і бронзову медалі

    Скарбничка збірної України на Паралімпіаді поповнилася ще двома нагородами. У третій день змагань, 27 серпня, на п’єдестал піднялися легкоатлети. Юлія Павленко в змаганнях незрячих виборола «бронзу» в стрибках у довжину. 30-річна спортсменка показала результат – 4, 91 метра.

    Владислав Білий завоював срібну нагороду у змаганнях з метання списа. Наш спортсмен показав результат 55,34 метра.

    Владислав Білий дебютує на Паралімпіаді
    Владислав Білий дебютує на Паралімпіаді

    Паралімпіада-2020 триває з 24 серпня до 5 вересня. У змаганнях беруть участь 143 українських спортсмени у 15 видах спорту.

    На рахунку збірної України вже 11 нагород: одне золото, сім срібних медалей і три бронзи.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Збірна України на Паралімпіаді виборола ще дві нагороди