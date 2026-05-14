Забарний у складі ПСЖ здобув титул чемпіона Франції з футболу

Паризький клуб обіграв «Ланс» і став недосяжним для конкурентів

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вперше в кар'єрі виборов титул чемпіона французької Ліги 1. Про це повідомляє «Главком».

Забарний став чемпіоном Ліги 1: що відомо

Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ на перенесений матч 29-го туру проти «Ланса» та відіграв весь поєдинок. Команді українця було достатньо нічиї в боротьбі за титул чемпіонату Франції, а перевага над найближчим конкурентом «Лансом» до старту матчу складала шість очок.

Здолавши «Ланс» з рахунком 2:0 (голи в активі Кварацхелії та Мбає), ПСЖ здобув золото Ліги 1.

Забарний провів на полі усі 90 хвилин. За цей час український захисник здійснив дев'ять перехоплень, шість разів виніс м'яч з власної штрафної та заблокував чотири удари. Також українець виграв сім позиційних дуелей з суперником та віддав 86 точних пасів з 88 спроб (98% точності).

Титул чемпіона Франції – перший для Забарного у складі ПСЖ після того, як українець перейшов до клубу у серпні 2025 року з «Борнмута». Забарний також здобував із клубом Суперкубок Франції. Натомість для клубу це 14-те чемпіонство у Лізі 1 та п'яте поспіль.

У сезоні 2025/26 Забарний провів за ПСЖ 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом. У 19 матчах пара центральних захисників, одним із яких був Забарний, завершила матч без пропущених голів.

Нагадаємо, що ПСЖ також побореться за другу поспіль перемогу у фіналі Ліги чемпіонів проти «Арсеналу». Минулого року французький клуб розгромив у вирішальному поєдинку «Інтер» з рахунком 5:0. Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/26 зіграють 30 травня. Початок – о 19:00 за київським часом.

Забарний став п'ятим українським футболістом, що дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів.