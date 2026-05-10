ПСЖ сподівається на повернення зірки команди до фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
Ашраф Хакімі отримав шанс на фінал сезону
фото: Reuters

Чинний переможець турніру розраховує на провідного виконавця

Оборонець французького «Парі Сен-Жермен» Ашраф Хакімі може встигнути відновитися до фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Фабріса Гокінса.

Марокканець травмувався у першому півфінальному поєдинку турніру проти мюнхенської «Баварії» (5:4). Оборонець надірвав м'яз на задній поверхні стегна. Він уже пропустив два матчі ПСЖ, зокрема й другий півфінал Ліги чемпіонів.

Керманич парижан Луїс Енріке запланував широку ротацію складу на фінальні тури Ліги 1. Головною метою іспанського фахівця після випадку з Хакімі залишається уникнення ушкоджень в інших зірок команди. Фінал Ліги чемпіонів запланований на 30 травня.

У нинішньому сезоні Хакімі зіграв 31 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та дев'ять результативних передач. Контракт оборонця з ПСЖ чинний до літа 2029 року.

До слова, оборонець Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Центрбек повторив досягнення низки старших колег. Першим у фінал пробився нинішній президент УАФ Андрій Шевченко.

Тим часом іспанська «Барселона» звернула увагу на форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Португалець став альтернативним варіантом підсилення атаки «блаугранас». Керівництво «Барси» марить форвардом лондонського «Челсі» Жуаном Педро.

