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    Лукашенко захотів провести спільну Олімпіаду з Україною чи Росією

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    Олександр Лукашенко - Лукашенко захотів провести спільну Олімпіаду з Україною чи Росією
    Олександр Лукашенко
    БЕЛТА

    Президент Білорусі вважає вигідною організацію великих спортивних заходів

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання провести спільну літню Олімпіаду з Україною чи Росією. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами в Бресті, інформує БЕЛТА.

    «Звичайно, нам важко боротися з великими країнами, але з українцями чи росіянами ми могли б організувати спільну Олімпіаду. Об’єкти під Олімпійські ігри у нас є. Зараз добудуємо національний футбольний стадіон. У Росії вся інфраструктура збудована під футбол. То ж можемо спільно проводити Ігри з росіянами чи українцями. У них є те, чого нам не вистачає», - зазначив Лукашенко.

    Нагадаємо, цього літа у білоруському Мінську відбулися ІІ європейські ігри. 2021 року Білорусь разом з Латвією проведе спільний чемпіонат світу з хокею.

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    «Поступово ми теж вчимося. Це не збиток. Це імідж країни. Ми нічого не втратили, лише в плюсі», - додав Лукашенко.

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