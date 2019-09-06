Лукашенко захотів провести спільну Олімпіаду з Україною чи Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Лукашенко БЕЛТА

Президент Білорусі вважає вигідною організацію великих спортивних заходів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання провести спільну літню Олімпіаду з Україною чи Росією. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами в Бресті, інформує БЕЛТА.

«Звичайно, нам важко боротися з великими країнами, але з українцями чи росіянами ми могли б організувати спільну Олімпіаду. Об’єкти під Олімпійські ігри у нас є. Зараз добудуємо національний футбольний стадіон. У Росії вся інфраструктура збудована під футбол. То ж можемо спільно проводити Ігри з росіянами чи українцями. У них є те, чого нам не вистачає», - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, цього літа у білоруському Мінську відбулися ІІ європейські ігри. 2021 року Білорусь разом з Латвією проведе спільний чемпіонат світу з хокею.

Читайте також: Відомі спортсмени проведуть у Києві Всеукраїнський Олімпійський урок

«Поступово ми теж вчимося. Це не збиток. Це імідж країни. Ми нічого не втратили, лише в плюсі», - додав Лукашенко.