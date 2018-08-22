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    Лунін близький до переходу в «Леганес»

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    Андрій Лунін. Фото: ФК Реал - Лунін близький до переходу в «Леганес»
    Андрій Лунін. Фото: ФК Реал

    «Реал» в майбутньому розраховує на українця, тому підібрав команду, де Лунін буде стартовим голкіпером

    Голкіпер «Реала» Андрій Лунін близький до оренди в «Леганес».

    Про це повідомляє Marca.

    Видання зазначає, що мадридський клуб в майбутньому розраховує на українця, тому підібрав йому команду, де Лунін буде стартовим голкіпером.

    Крім того, «Леганес» територіально знаходиться близько до Мадриду, що також є важливим фактором для «Реала».

    «Леганес» зайняв сімнадцяте місце в минулому розіграші Прімери.

    У першому турі нового сезону команда програла на виїзді «Атлетико» 1:2.

    Нагадаємо, раніше можливістю оренди Луніна цікавилися «Вальядолід» і «Райо Вальєкано».

    Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.

    Джерело: ua.tribuna.com

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