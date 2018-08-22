Лунін близький до переходу в «Леганес»
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Андрій Лунін. Фото: ФК Реал
«Реал» в майбутньому розраховує на українця, тому підібрав команду, де Лунін буде стартовим голкіпером
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін близький до оренди в «Леганес».
Про це повідомляє Marca.
Видання зазначає, що мадридський клуб в майбутньому розраховує на українця, тому підібрав йому команду, де Лунін буде стартовим голкіпером.
Крім того, «Леганес» територіально знаходиться близько до Мадриду, що також є важливим фактором для «Реала».
«Леганес» зайняв сімнадцяте місце в минулому розіграші Прімери.
У першому турі нового сезону команда програла на виїзді «Атлетико» 1:2.
Нагадаємо, раніше можливістю оренди Луніна цікавилися «Вальядолід» і «Райо Вальєкано».
Нагадаємо, що угода Луніна з «Реалом» розрахована на шість років.
Джерело: ua.tribuna.com