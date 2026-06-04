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«Інтер» і «Рома» розглянуть обмін футболістами збірної Італії – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» і «Рома» розглянуть обмін футболістами збірної Італії – журналіст
Джанлука Манчіні матиме нагоду переїхати в Мілан
фото: EFE

Гранди Серії A можуть влаштувати трансферний бартер

Міланський «Інтер» моніторить ситуацію навколо оборонця столичної «Роми» Джанлуки Манчіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

«Вовки» прагнуть продовжити контракт із виконавцем. Утім, наразі перемовини успіхом не увінчалися. Оскільки чинний договір із Манчіні розрахований до літа 2027 року, то це міжсезоння – останній шанс заробити на продажі оборонця.

«Нерадзуррі» стежать за розвитком подій. Чемпіон Італії зробить пропозицію у разі остаточного зриву переговорів щодо пролонгації контракту. Частиною угоди стане хавбек міланців Давіде Фраттезі, який входить в сферу інтересів римлян.

У сезоні 2025/26 Манчіні провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів. Натомість Фраттезі зіграв 33 поєдинки та записав до свого активу три результативні передачі. Контракт останнього з «Інтером» чинний до літа 2028-го.

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: ФК Рома Серія А ФК Інтер (Мілан) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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