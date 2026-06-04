Україна вперше за дев'ять років зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Україна на минулому Чемпіонаті світу стала однією з останніх команд, а зараз потрапить до вісімки найкращих

Синьо-жовті здобули дві важкі, але важливі перемоги

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продемонструвала неймовірний результат на Чемпіонаті світу у Варшаві, вигравши групу D та напряму кваліфікувавшись до чвертьфіналу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Блискучі матчі українок

Другий ігровий день розпочався для підопічних Віталія Чернія з надважливого поєдинку проти збірної Франції. Українські баскетболістки продемонстрували зразкову гру в обороні та утримували мінімальне лідерство практично протягом усієї зустрічі. У нервовій та напруженій кінцівці синьо-жовті зуміли втримати переможний рахунок 11:10.

Найкращою у складі нашої команди стала Кристина Філевич, яка записала на свій рахунок шість очок (включно з двома дальніми влучаннями на початку та у кінці зустрічі), вісім підбирань та одну результативну передачу. Двома очками відзначилися Міріам Уро-Ніле та Катерина Коваль, а Анжеліка Ляшко додала один пункт.

У заключному матчі групового етапу українки протистояли збірній Литви, яка не пустила нашу команду на Чемпіонат Європи 2022. Наша команда знову надійно відпрацювала в захисті, змусила суперниць перебрати ліміт зауважень уже в середині зустрічі та здебільшого утримувала мінімальну перевагу. За 30 секунд до фінальної сирени двома точними штрафними кидками Міріам Уро-Ніле, яка й стала найрезультативнішою гравчинею поєдинку з шістьма очками в активі, фактично поставила крапку. Гра завершилася перемогою України з рахунком 16:14.

Турнірні перспективи

Наша збірна гарантувала собі місце в топ-2, здобувши три перемоги у чотирьох матчах групового раунду. Допомогою також став заключний матч між Францією та Канадою, у якому француженки святкували перемогу з рахунком 16:12.

Завдяки такому розкладу сил збірна України одноосібно очолила турнірну таблицю групи D і напряму вийшла до 1/4 фіналу. Франція, Литва та Канада фінішували з двома перемогами в активі, і остання з них вилетіла через поразки і Франції, і Литві в особистих зустріах.

Востаннє наша збірна проходила до чвертьфіналу Чемпіонату світу у 2017 році, коли стала бронзовою призеркою. Тоді ж однією з учасниць була Кристина Філевич, яка зараз є лідеркою української команди за набраними очками.

Україна ж у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Китай – друга команда групи В, де на цю позицію можуть претендувати команди США, Іспанії, Угорщини та Австралії. Цей поєдинок пройде 6 червня.

Нагадаємо, що у перший день жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу.