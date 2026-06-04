Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Німецький гранд призначив нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Німецький гранд призначив нового тренера
Карлес Мартінес Новель перебрався до Німеччини
фото: EFE

Іменитий колектив Бундесліги запросив іноземця

Леверкузенський «Баєр» зробив Карлеса Мартінеса Новеля новим керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець замінив на посаді Каспера Юлманда. Данець тренував «фармацевтів» із вересня. Під його керівництвом «Баєр» фінішував шостим у німецькій першості та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Новий коуч леверкузенців провів три сезони на чолі французької «Тулузи». «Фіолетові» з Мартінесом Новелем на чолі тричі поспіль фінішували в середині турнірної таблиці Ліги 1. Цей досвід був першим для нього на дорослому рівні.

Мартінес Новель розпочав тренерську кар'єру на батьківщині в 2000 році. Спершу він був тренером молодіжної команди скромного «Гранольєрса». Пізніше фахівець працював у структурах барселонського «Еспаньйола» та «Барселони». Також іспанець попрацював із молоддю в Катарі та Кувейті.

До слова, переможець Ліги чемпіонів із мюнхенською «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

Нагадаємо, раніше «Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу Мануелем Ноєром про новий контракт. Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Байєр» (Леверкузен) Бундесліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аді Гюттер повернувся у федеральну землю Гессен
Історичний гранд чемпіонату Німеччини призначив нового тренера
31 травня, 15:40
Філіпе Луїс невдовзі повернеться з-за океану
Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
27 травня, 20:59
Гаррі Кейн самотужки вирішив долю трофея
«Баварія» завдяки хет-трику Кейна здобула Кубок Німеччини
23 травня, 23:25
Юліан Нагельсманн повернув досвідченого воротаря
Збірна Німеччини опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
21 травня, 15:20
Катлін Крюгер отримала високу посаду в середняку першості
Історичний гранд чемпіонату Німеччини першим в історії призначив спортивну директорку
12 травня, 22:30
Марі-Луїзе Ета прочинила двері в чоловічий футбол для жінок
Тренерка середняка чемпіонату Німеччини здобула історичну перемогу
11 травня, 11:49

Новини

Німецький гранд призначив нового тренера
Німецький гранд призначив нового тренера
«Реал» накинув оком на фіналіста Ліги чемпіонів – журналіст
«Реал» накинув оком на фіналіста Ліги чемпіонів – журналіст
«Полісся» відпустило легіонера в чемпіонат Мексики
«Полісся» відпустило легіонера в чемпіонат Мексики
Український тенісист Сачко здобув найрейтинговішу перемогу в сезоні
Український тенісист Сачко здобув найрейтинговішу перемогу в сезоні
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракт із ветераном команди
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракт із ветераном команди
Костюк програла безпрапорній росіянці півфінал «Ролан Гаррос»
Костюк програла безпрапорній росіянці півфінал «Ролан Гаррос»

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua