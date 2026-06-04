Німецький гранд призначив нового тренера

Іменитий колектив Бундесліги запросив іноземця

Леверкузенський «Баєр» зробив Карлеса Мартінеса Новеля новим керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанський фахівець замінив на посаді Каспера Юлманда. Данець тренував «фармацевтів» із вересня. Під його керівництвом «Баєр» фінішував шостим у німецькій першості та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Новий коуч леверкузенців провів три сезони на чолі французької «Тулузи». «Фіолетові» з Мартінесом Новелем на чолі тричі поспіль фінішували в середині турнірної таблиці Ліги 1. Цей досвід був першим для нього на дорослому рівні.

Мартінес Новель розпочав тренерську кар'єру на батьківщині в 2000 році. Спершу він був тренером молодіжної команди скромного «Гранольєрса». Пізніше фахівець працював у структурах барселонського «Еспаньйола» та «Барселони». Також іспанець попрацював із молоддю в Катарі та Кувейті.

До слова, переможець Ліги чемпіонів із мюнхенською «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

Нагадаємо, раніше «Баварія» розпочала перемовини з рекордсменом клубу Мануелем Ноєром про новий контракт. Ветеран готовий зіграти ще один сезон у складі «ротен». Німецький гранд у відповідь запропонував голкіперу договір до літа 2027 року.