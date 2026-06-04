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«Реал» накинув оком на фіналіста Ліги чемпіонів – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» накинув оком на фіналіста Ліги чемпіонів – журналіст
Ріккардо Калафйорі зацікавив іспанський гранд
фото: LaPresse

Королівський клуб працюватиме над підсиленням захисної лінії у міжсезоння

Оборонець лондонського «Арсенала» Ріккардо Калафйорі потрапив до сфери зацікавлень мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Рамона Альвареса де Мона.

У підписанні італійця нібито зацікавлений потенційний керманич «вершкових» Жозе Моурінью. Португальському фахівцю імпонує універсальність виконавця. Він здатен зіграти центрбека та лівого оборонця.

«Реал» на літо запланував перебудову лінію оборони. У міжсезоння вільними агентами «Бернабеу» покинуть Дані Карвахаль і Давід Алаба.

Калафйорі в нинішньому сезоні зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і три результативні передачі. Контракт італійця з «канонірами» чинний до літа 2029 року.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: Ріккардо Калафіорі ФК Арсенал (Лондон) Прем’єр-ліга ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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