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«Полісся» відпустило легіонера в чемпіонат Мексики

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» відпустило легіонера в чемпіонат Мексики
Луїфер Ернандес так і не став своїм у Житомирі
фото: ФК «Полісся»

Списаний іноземець продовжить виступи за океаном

Мексиканська «Пуебла» підписала нападника житомирського «Полісся» Луїфера Ернандеса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони наразі не розкрили умови трансферу та термін контракту венесуельця. Водночас профільний портал Transfermarkt вніс у профіль форварда дані, що можна розцінювати як суборенду. Колумбійський «Кукута Депортіво» в січні орендував Луїфера на рік, але друге півріччя він проведе в «Пуеблі».

Контракт нападника з «поліськими вовками» розрахований до літа 2028 року. Він перебрався в чемпіонат України навесні 2024-го. Його трансфер коштував 1 млн євро.

Закріпитися в УПЛ Луїфер не зумів. У складі «Полісся» він зіграв 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав п'ять голів. Житомиряни кілька разів відправляло венесуельського нападника в оренди («Вінотінто», «Чорноморець», «Кукута Депортіво»).

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: ФК «Полісся» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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