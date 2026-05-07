Травмований оборонець «Реала» роздумує над завершенням кар'єри

Антон Федорців
Ферлан Менді втомився від постійних травм
фото: EFE

Футболіст став завсідником лазарету після переїзду до столиці Іспанії

Оборонець мадридського «Реала» Ферлан Менді після чергової травми задумався про припинення професіональних виступів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на COPE.

Француз ушкодив стегно в поєдинку проти барселонського «Еспаньйола» (2:0). За попереднім діагнозом оборонець мав пропустити п'ять місяців. Та після поглибленого обстеження терміни реабілітації Менді зросли до щонайменше року.

Оборонець отримав розрив сухожилля прямого м'яза з відривом від кістки. На француза чекатиме хірургічне втручання. Якщо відновлення піде не за планом, то виконавець «вершкових» розгляне завершення кар'єри.

Після переїзду на «Бернабеу» влітку 2019 року Менді став частим клієнтом лікарів. З тих пір він зазнав понад 20 травм і ушкоджень. Сумарно «кришталевий» француз пропустив 700+ днів.

Інша статистика Ферлана Менді в «Реалі»

Оборонець зіграв за «вершкових» 210 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і 12 результативних передач.

Менді також неабияк поповнив колекцію нагород. Він тричі став чемпіоном Іспанії, виграв Кубок і три Суперкубки Іспанії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів і завоював два Суперкубки УЄФА.

«Реал» у сезоні 2025/26

«Вершкові» розібралися з барселонським «Еспаньйолом» (2:0) у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці відстають від «Барселони» нагорі турнірної таблиці Ла Ліги на 11 пунктів за чотири тури до фінішу сезону.

Похід за Кубком Іспанії «Реал» завершив у 1/8 фіналу. У середині січня команда Альваро Арбелоа несподівано поступилася «Альбасете» (2:3). За кілька днів перед цим «Реал» ще під керівництвом Хабі Алонсо програв «Барсі» фінал Суперкубка Іспанії з тим же рахунком.

Окрім того, «вершкові» завершили похід за черговим трофеєм Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі турніру «Реал» поступився мюнхенській «Баварії». Королівський клуб програв і домашній (1:2), і виїзний (3:4) поєдинки.

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

