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Сенсаційна фіналістка «Ролан Гаррос» встановила унікальне досягнення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сенсаційна фіналістка «Ролан Гаррос» встановила унікальне досягнення
Мая Хвалінська фантастично провела турнір
фото: WTA

Співвітчизниця Іги Свьонтек переписала історію мейджора

Польська тенісистка Мая Хвалінська стала першою кваліфаєркою у фіналах Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Tennis Letter.

У півфіналі змагань переможниця кваліфікації здолала безпрапорну росіянку Діану Шнайдер (7:6, 6:4). Тепер вона позмагається за трофей з іншою «нейтралкою» – Міррою Андрєєвою. Фінал відбудеться 6 червня.

Хвалінська до «Ролан Гаррос» посідала 114-те місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Для виступу в основній сітці French Open вона здолала три раунди кваліфікації. Далі полька вибила ще шістьох суперниць.

На Відкритому чемпіонаті Франції Хвалінська провела 18 сетів, а програла лише один. До виступу на мейджорі представниця Польщі не мала жодної перемоги над представницями першої півсотні класифікації WTA, а в Парижі записала до активу чотири такі звитяги.

До слова, раніше Марта Костюк поступилася Андрєєвій у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Українка зазнала поразки в двох сетах. Вона взяла лише чотири гейми.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.

Теги: теніс Ролан Гаррос

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