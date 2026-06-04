Сенсаційна фіналістка «Ролан Гаррос» встановила унікальне досягнення

Співвітчизниця Іги Свьонтек переписала історію мейджора

Польська тенісистка Мая Хвалінська стала першою кваліфаєркою у фіналах Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Tennis Letter.

У півфіналі змагань переможниця кваліфікації здолала безпрапорну росіянку Діану Шнайдер (7:6, 6:4). Тепер вона позмагається за трофей з іншою «нейтралкою» – Міррою Андрєєвою. Фінал відбудеться 6 червня.

Хвалінська до «Ролан Гаррос» посідала 114-те місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Для виступу в основній сітці French Open вона здолала три раунди кваліфікації. Далі полька вибила ще шістьох суперниць.

На Відкритому чемпіонаті Франції Хвалінська провела 18 сетів, а програла лише один. До виступу на мейджорі представниця Польщі не мала жодної перемоги над представницями першої півсотні класифікації WTA, а в Парижі записала до активу чотири такі звитяги.

До слова, раніше Марта Костюк поступилася Андрєєвій у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Українка зазнала поразки в двох сетах. Вона взяла лише чотири гейми.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.