Лунін за два дні має зіграти за «Реал»

Андрій Лунін може зіграти за мадридський клуб вже найближчої середи

Основний голкіпер «вершкових» Тібо Куртуа зазнав травми

Український воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін має шанс вперше в сезоні зіграти за клуб вже в середу, 27 жовтня. Його команда зустрічатиметься в чемпіонаті Іспанії з «Осасуною», а основний голкіпер клубу Тібо Куртуа наразі проходить обстеження на серйозність пошкодження, якого він зазнав в матчі з «Барселоною». Гра завершилася перемогою «Реала» – 2:1, а бельгієць в одному з епізодів впав на газон і довго не міг піднятися. Тренер команди Карло Анчелотті вже готував заміну, але Куртуа дав відмашку, що може дограти зустріч.

Зазначимо, що пошкодження давно дошкуляє бельгійському голкіперу. На початку жовтня він пропустив матчі збірної Бельгії в Лізі націй.

Перед стартом сезону Анчелотті заявляв, що Лунін отримає певний ігровий час у воротах «Реала».

«Реал» набрав 20 очок і йде другим у турнірній таблиці Прімери, відстаючи від «Реал Сосьєдада» на одне очко. «Осасуна» (18) – на шостому місці.