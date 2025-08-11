Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
Українці продемонстрували чудові результати у підводному плаванні

У нашої збірної вже 23 медалі і четверте місце у медальному заліку Всесвітніх ігор

11 серпня на Всесвітніх іграх-2025 команда України виборола 7 нагород у підводному спорті. Про це повідомляє «Главком».

Загалом у нашої збірної вже 23 медалі і четверте місце у медальному заліку.

Підводний спорт

  • Плавання в ластах, 400 м, жінки: Софія Гречко – золото, Анна Яковлева – срібло .
  • Естафета, 4х100 м, чоловіки: Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров – срібло.
  • Плавання в біластах, 50 м, чоловіки: Артур Артамонов – бронза.
  • Плавання в ластах, 100 м, жінки: Анастасія Макаренко бронза, Вікторія Уварова – 4 місце. 
  • Плавання в біластах, 100 м, жінки: Софія Ламах бронза, Євгенія Тимошенко – 6 місце.
  • Естафета, 4х50 м, жінки: Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко – бронза.
  • Плавання в ластах, 200 м, чоловіки: Олексій Захаров – 7 місце.
  • Фрідайвінг, DYNMN, жінки: Катерина Садурська – 9 місце.

Джиу-джитсу

  • Неваза, 69 кг, чоловіки: Костянтин Шутко, завершив змагання на стадії кваліфікації.

Ушу

  • Саньда 85 кг, чоловіки, півфінал: Володимир Шевченко змагатиметься за бронзу 12 серпня.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Джерело
Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У підсумковому командному заліку збірна України посіла перше місце
Збірна України з греко-римської боротьби перемогла на міжнародному турнірі в Польщі
6 серпня, 12:09
Координатором Aquatics Integrity Unit є спортивний юрист Ніколо Жуглейр (Nicolo Juglair)
Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію
4 серпня, 11:14
31-річна німкеня була дипломованим гірським та лижним гідом
«Підтримувала Україну». Гераскевич прокоментував загибель олімпійської чемпіонки Дальмайєр
30 липня, 20:47
Тренер схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
30 липня, 09:53
26 липня у Скоп’є (Північна Македонія) завершився XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль
Україна увійшла в топ-10 медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю
27 липня, 10:43
Переможний результат українця – 1588 балів
Ковальчук здобув золото чемпіонату Європи з п'ятиборства
26 липня, 10:07
Тхеквондист Артем Гарбар здобув золото у ваговій категорії до 87 кг
Тхеквондист Гарбар здобув для України третє золото Універсіади
23 липня, 11:12
Філімоненко був неодноразовим  переможцем та призер всеросійських та міжрегіональних змагань
ЗСУ знищили окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з армійського рукопашного бою
21 липня, 12:56
Родніна: Забороняючи георгіївську стрічку спортсменів хочуть позбавити нашої історії
Скандальна депутатка Думи поскаржилася, що російських спортсменів позбавляють ідентичності
18 липня, 11:14

Новини

Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні
Україна розгромила Косово на чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Україна розгромила Косово на чемпіонаті Європи з баскетболу U-16
Покалічене тіло було знайдене біля пустиря. У РФ помер ексчемпіон світу з кікбоксингу
Покалічене тіло було знайдене біля пустиря. У РФ помер ексчемпіон світу з кікбоксингу
Депутатка Думи назвала Україну «головним ворогом російського спорту»
Депутатка Думи назвала Україну «головним ворогом російського спорту»
Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
Бобров увійшов в топ-5 в історії збірної України з баскетболу за набраними очками
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua