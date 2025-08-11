Всесвітні ігри: Україна здобула сім нагород у підводному плаванні

У нашої збірної вже 23 медалі і четверте місце у медальному заліку Всесвітніх ігор

11 серпня на Всесвітніх іграх-2025 команда України виборола 7 нагород у підводному спорті. Про це повідомляє «Главком».

Загалом у нашої збірної вже 23 медалі і четверте місце у медальному заліку.

Підводний спорт

Плавання в ластах, 400 м, жінки: Софія Гречко – золото, Анна Яковлева – срібло .

Естафета, 4х100 м, чоловіки: Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров – срібло.

Плавання в біластах, 50 м, чоловіки: Артур Артамонов – бронза.

Плавання в ластах, 100 м, жінки: Анастасія Макаренко бронза, Вікторія Уварова – 4 місце.

Плавання в біластах, 100 м, жінки: Софія Ламах бронза, Євгенія Тимошенко – 6 місце.

Естафета, 4х50 м, жінки: Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко – бронза.

Плавання в ластах, 200 м, чоловіки: Олексій Захаров – 7 місце.

Фрідайвінг, DYNMN, жінки: Катерина Садурська – 9 місце.

Джиу-джитсу

Неваза, 69 кг, чоловіки: Костянтин Шутко, завершив змагання на стадії кваліфікації.

Ушу

Саньда 85 кг, чоловіки, півфінал: Володимир Шевченко змагатиметься за бронзу 12 серпня.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.