Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17
Костюк переміг у ваговій категорії до 80 кг

Для борця з Коломиї це вже другий чемпіонський титул за цей рік, він також здобув золото чемпіонату Європи U17

Український борець вільного стилю Артур Костюк – чемпіон світу U-17. Про це повідомляє «Главком».

На світовій першості U-17 в столиці Греції, Афінах у фіналі вагової категорії до 80 кг Артур переміг Мохаммадпарсу Карамі з Ірану – 3:1.

Для борця з Коломиї це вже другий чемпіонський титул за цей рік, він також здобув золото чемпіонату Європи U17.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: вільна боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіянин, який знімався у пропагандистському відео, виграв чемпіонат світу з плавання
Вчора, 15:29
В останній шостій спробі Середа (ліворуч) виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
Вчора, 14:01
Тренер схопив арбітра за горло і почав його душити – їх довелося розбороняти представникам обох боксерів
Боксерський поєдинок завершився скандалом: тренер намагався задушити арбітра
30 липня, 09:53
Павло Коростильов, Максим Городинець та Володимир Пастернак (по центру) стали переможцями континентальної першості
Україна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 липня, 12:44
Тарасовій не сподобалася заява Ковентрі
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
29 липня, 10:55
Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
28 липня, 10:56
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Депутатка Думи влаштувала істерику через відмову українки Харькової робити фото з російським військовим
24 липня, 15:39
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39
Тарпіщев є фігурантом санкційних списків України
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
5 липня, 15:10

Новини

19-річний голкіпер «Кривбаса» не повернувся в Україну після зборів
19-річний голкіпер «Кривбаса» не повернувся в Україну після зборів
Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі
Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі
«Пафос» перед матчами з «Динамо» підсилився переможцем Ліги чемпіонів
«Пафос» перед матчами з «Динамо» підсилився переможцем Ліги чемпіонів
У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17
У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17
Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії на Євробаскеті
Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію
Хто допустив прихильників Путіна до чемпіонату світу з плавання: ЗМІ назвали організацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
44K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
5590
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4117
Коли Путін з'їхав з глузду
2968
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua