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Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі
Українки вибороли п'ять золотих нагород

Українки здобули 12 медалей

Українські борчині – переможниці командного заліку міжнародного турніру Open Poland у Варшаві. Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсменки здобули 12 медалей:

  • «Золото»: Оксана Лівач (50 кг); Соломія Винник (57 кг); Олександра Хоменець (55 кг); Марія Винник (59 кг); Ірина Бондар (62 кг).
  • «Срібло»: Альбіна Рілля (55 кг).
  • «Бронза»: Аіда Керимова (50 кг); Сніжана Онуфрієва (53 кг); Лілія Маланчук (53 кг); Манола Скобельська (68 кг); Ірина Заблоцька (72 кг); Анастасія Алпєєва (76 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: жіноча боротьба спорт

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