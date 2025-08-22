Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное
Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту

Золото чемпіонату світу з веслування на каное-2025 – це перша спільна перемога для Лузан і Федорів

Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували у каное-двійці на дистанції 500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перед тим, як виступити у фіналі, Лузан та Федорів взяли участь у кваліфікаційному та півфінальному заїзді. Якщо у кваліфікації українські каноїстки показали другий загальний результат, то у півфіналі – найкращий.

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту. На екваторі дистанції українки мали перевагу в 0.18 секунд над канадками.

Українські веслувальниці продовжували втримувати лідерство в другій половині дистанції та згодом першими подолали фінішну пряму. Українки завершили дистанцію з часом 1:53.30 хвилини та здобули золото.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, здобувши срібло. Подіум довершили іспанки, завершивши дистанцію з часом 1:54.84 хвилини.

ЧС-2025. Жінки. Каное-двійка, 500 м

  1. Людмила Лузан та Ірина Федорів (Україна) – 1:53.30 хвилини
  2. Зоя Войтик і Кеті Вінсент (Канада) – 1:54.36
  3. Ангело Моррено та Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 1:54.84

На чемпіонаті світу-2025 пара виступить у каное-двійці на дистанції 200 метрів, також Лузан відібралася в 500 м в каное-одиночці. Обидви заїзди відбудуться у суботу, 23 серпня.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Людмила Лузан веслування на байдарках і каное спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослав Верблюд, Тарас Кузик, Володимир Савчин та Віталій Пристай стали чемпіонами світу U23
Україна здобула сім нагород на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное U23
28 липня, 13:58
Пара Софії Голіченко та Артема Даренського знову буде боротися за олімпійську ліцензію
Визначився попередній список українських фігуристів на кваліфікаційний турнір Олімпіади
Вчора, 14:46
Качанова поскаржилася, що Магучіх ще у 2018 році відмовлялася з нею спілкуватися
Російська легкоатлетка влаштувала істерику через заяви Магучіх
19 серпня, 08:09
Завдяки незначному поштовху мухи м'яч все ж закотився в ціль
Муха допомогла англійському гольфісту влучити м'ячем у лунку (відео)
18 серпня, 20:39
Українки вибороли п'ять золотих нагород
Українські борчині виграли командний залік турніру у Польщі
4 серпня, 12:42
Павло Коростильов, Володимир Пастернак, Максим Городинець здобули золото командних змагань
Україна виборола п'ять нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби
30 липня, 11:34
Спортсменка провела чудові чотири сутички – і всі завершила достроково
Дзюдоїстка Цуркан виборола золото Європейського юнацького олімпійського фестивалю
25 липня, 12:03
Харькова провела чудовий змагальний день
Харькова гарантувала собі нагороду чемпіонату світу з фехтування
23 липня, 17:07
Тарасюк здобув четверту медаль для України на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Легкоатлет Тарасюк приніс Україні бронзу Європейського юнацького олімпійського фестивалю
23 липня, 13:47

Новини

Зірка в'єтнамського волейболу відмовилася грати на чемпіонаті світу через гендерний тест
Зірка в'єтнамського волейболу відмовилася грати на чемпіонаті світу через гендерний тест
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Україна зазнала поразки на молодіжному чемпіонаті світу з волейболу
Тренер збірної України з баскетболу підбив підсумки виступів у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Тренер збірної України з баскетболу підбив підсумки виступів у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Гравець молодіжної збірної України продовжить карʼєру в «Київ-Баскеті»
Гравець молодіжної збірної України продовжить карʼєру в «Київ-Баскеті»
«У дупі». Російський тренер розповів про місце РФ у світовій легкій атлетиці
«У дупі». Російський тренер розповів про місце РФ у світовій легкій атлетиці
Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное
Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
4444
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4078
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3722
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2974
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua