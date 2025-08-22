Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту

Золото чемпіонату світу з веслування на каное-2025 – це перша спільна перемога для Лузан і Федорів

Україна здобула перше золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували у каное-двійці на дистанції 500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перед тим, як виступити у фіналі, Лузан та Федорів взяли участь у кваліфікаційному та півфінальному заїзді. Якщо у кваліфікації українські каноїстки показали другий загальний результат, то у півфіналі – найкращий.

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту. На екваторі дистанції українки мали перевагу в 0.18 секунд над канадками.

Українські веслувальниці продовжували втримувати лідерство в другій половині дистанції та згодом першими подолали фінішну пряму. Українки завершили дистанцію з часом 1:53.30 хвилини та здобули золото.

З відставанням у 1.06 секунди другими перетнули фініш канадські каноїстки Зоя Войтик і Кеті Вінсент, здобувши срібло. Подіум довершили іспанки, завершивши дистанцію з часом 1:54.84 хвилини.

ЧС-2025. Жінки. Каное-двійка, 500 м

Людмила Лузан та Ірина Федорів (Україна) – 1:53.30 хвилини Зоя Войтик і Кеті Вінсент (Канада) – 1:54.36 Ангело Моррено та Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 1:54.84

На чемпіонаті світу-2025 пара виступить у каное-двійці на дистанції 200 метрів, також Лузан відібралася в 500 м в каное-одиночці. Обидви заїзди відбудуться у суботу, 23 серпня.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.