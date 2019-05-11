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    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків

    • Іван Вербицький
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    Віталій Буяльський намагався дійти до автомобіля самотужки, але не зміг - Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Віталій Буяльський намагався дійти до автомобіля самотужки, але не зміг
    Іван Вербицький

    Віталій Буяльський вибув до кінця сезону

    Втрачена на заключних секундах матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги перемога у зустрічі з луганською «Зорею» - не найбільше лихо, яке спіткало команду київського «Динамо». За великим рахунком, очкові втрати за умови втрати шансів на чемпіонство великої ролі вже не мають.

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    Що дійсно засмучує динамівців і їх прихильників - травма півоборонця Віталія Буяльського у середині другого тайму. Гравець травмувався у наслідок зіткнення з воротарем суперників Микитою Шевченком. Голкіпер рішуче вийшов з воріт, але, на лихо Буяльського, в'їхав у нього двома колінами.

    Треба сказати, що Шевченкові було дуже незручно за те, що відбулося. Спершу він довго вибачався перед Буяльським, а потім, коли динамівця винесли за межі поля і гра поновилася, цікавився станом Віталія у лікарів київського клубу.

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    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Одному з лідерів київського «Динамо» зламали ребро. Фото зіткнення і наслідків
    Іван Вербицький

    До карети швидкої Буяльського довезли на спеціальному автомобілі. Причому самостійно піднятися і сісти на нього Віталій не зміг, хоча й такі спроби робив.

    Вже після матчу виявилося, що у Буяльського зламане ребро і він вибув до кінця сезону-2018/2019 і відповідно не допоможе збірній України у червні.

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