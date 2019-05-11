«Зоря» на останніх секундах відібрала в Києві очки у «Динамо» (відео)



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Голу Русина виявилося «Динамо» замало для перемоги Футбум

Кияни поступилися на «Олімпійському» в матчі 28-го туру чемпіонату України

«Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 1:1

Гол: 1:0 – Русин (11). 1:1 – Сілас (90+2).

«Динамо»: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко – Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 61) – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Русин (Цитаішвілі, 83).

«Зоря»: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Чеберко, Каменюка – Чайковський (Сілас, 46), Арвеладзе – Хомченовський, Кочергін (Громов, 63), Луньов – Іванович (Будківський, 46).

Судді: Монзуль – Володін, Матяш, Бондаренко.

Попередження: Буяльський (54), Андрієвський (80), – Чайковський (42), Кочергін (47), Чеберко (79).

11 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

Поєдинок почався найкращим чином для господарів. Після кількох стартових атак кияни відкрили рахунок, забивши швидкий м’яч. На 11-й хвилині Русин відгукнувся на простріл, влучно замкнувши його ударом повз Шевченка.

Гол Русина

Кияни продовжили тиск на ворота гостей, однак швидкий гол не деморалізував останніх. Ті досить впевнено розбивали всі атаки динамівців.

Уже на останніх секундах першої 45-хвилинки Русин втік один проти Шевченка, але не зміг переграти голкіпера «Зорі».

По перерві кияни продовжили тиснути на гостей. Кілька разів небезпечно нагнітав біля воріт Шевченка Де Пена. Втім голкіпер «Зорі» вкотре врятував команду.

На 84-й хвилині гості дочекалися свого шансу. Громов небезпечно пробивав у кут воріт – Бойко все ж встиг зреагувати.

Та останнє слово все ж було за луганцями. Уже в компенсований час Сілас зі штрафного закрутив м’яч повз стінку та Бойка в сітку воріт.

Відтак «Динамо» і надалі залишається другим – тепер уже 62 очка після 28-ми матчів. «Зоря» повернулася на четверте місце, зрівнявшись за очками з «Маріуполем» - 39.