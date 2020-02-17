Спортивний геноцид у Запоріжжі: як обласна влада обмежуватиме атлетів – у цифрах



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За такого ставлення влади від спорту в Запорізькій області може залишитися тільки руїна Фото із соцмереж

Цікаво, що на освітню галузь у Запорізькій області збираються виділяти лише 2,6 мільйона гривень

Як уже повідомляв «Главком», у Запорізькій області збираються у п’ять разів скоротити видатки на потреби спорту в 2020 році.

Журналістка Олена Назаренко, яка є постійною авторкою «Главкома», на власній сторінці у «Фейсбуку» поділилася деякими деталями «зелених покращень».

«У Запорізькій області цинічно вбивають спортивну галузь – днями відбудеться засідання обласної ради, на якому планують у п’ять разів скоротити кошти, передбачені на фінансування цільової програми розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області, - підкреслює Олена.

Отже замість запланованих 25 мільйонів (точніше – 25 770 790), обласна влада хоче виділити спортсменам 5 мільйонів. Наш спорт і так не жирував, а це ще й втричі менше, навіть у порівнянні з минулим роком, який був неолімпійським.

З власних джерел маю приблизну розкладку, як пропонують розподіляти ці сльози (коштами не можу назвати) серед спортсменів. Отже, наприклад на волейбольну команду «Орбіта» і баскетбольний клуб «Запоріжжя» пропонують виділити по 400 тисяч на рік (тобто десь по 33 тисячі на місяць), на гандбольний клуб ZTR – 90 тисяч на рік… На виїзд спортсменів олімпійців та паралімпіців на змагання, замість необхідних 10 мільйонів (пам’ятаємо що рік олімпійський і зараз розпочалася головна битва за ліцензії), пропонують 1 мільйон 600 тисяч.

Взагалі не передбачені кошти для виїзду спортсменів обласних ДЮСШ на змагання, і організації змагань на місцях, на премії олімпійцям та паралімпійцям, змагання серед учнівської та студентської молоді і не тільки».

«Влада, яка зараз не фінансує спорт/культуру/освіту – за кілька років ще більше фінансуватиме тюрми, - робить висновок Олена Назаренко. – На прикладі багатьох європейських країн бачимо, як збільшення видатків на ці життєво необхідні галузі, і створення державних програм їхнього розвиту, в рази зменшували рівень алкоголізму, наркоманії тощо. А у нас влада чого прагне? До речі на програму розвитку освіти обласна влада виділила аж 2,6 мільйона гривень на рік».

18 лютого активісти запрошують представників усіх видів спорту, а також засоби масової інформації на зустріч, яка відбудеться у конференц-залі готелю «Театральний» (вул. Троїцька, 23), о 12:00.



