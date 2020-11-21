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    Львівська «Галичанка» впевнено виграла стартовий матч Єврокубка (відео)

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    &laquo;Галичанка&raquo; успішно розпочала єврокубкову кампанію - Львівська «Галичанка» впевнено виграла стартовий матч Єврокубка (відео)
    «Галичанка» успішно розпочала єврокубкову кампанію
    Світлина - Роман Шарий

    Львів’янки – єдині представниці України на євроарені в сезоні-2020/2021

    Чемпіонки України з гандболу, львівська «Галичанка» здолала македонський «Куманово» в стартовому матчі третього раунду Єврокубка – 33:17.

    Голи у складі львів'янок забивали: Тетяна Поляк – 7 (5 з пенальті), Діана Дмитришин – 7, Олександра Фурманець – 5, Юлія Головко – 3, Христина Майкут – 3 (1 з пенальті), Марина Коновалова – 2, Анастасія Мелекесцева – 2, Наталія Шипляк – 2 (1 з пенальті), Мар'яна Маркевич – 1, Ірина Прокоп'як – 1.

    У неділю суперниці проведуть повторний поєдинок. У наступний раунд пройде переможець за сумою двох матчів.

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    Теги: гандбол ГК «Галичанка» (Львів) Тетяна Поляк Мар’яна Маркевич Марина Коновалова Діана Дмитришин Ірина Прокоп'як Наталія Шипляк Олександра Фурманець Христина Майкут Анастасія Мелекесцева Юлія Головко
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