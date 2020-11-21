Львівська «Галичанка» впевнено виграла стартовий матч Єврокубка (відео)
Львів’янки – єдині представниці України на євроарені в сезоні-2020/2021
Чемпіонки України з гандболу, львівська «Галичанка» здолала македонський «Куманово» в стартовому матчі третього раунду Єврокубка – 33:17.
Голи у складі львів'янок забивали: Тетяна Поляк – 7 (5 з пенальті), Діана Дмитришин – 7, Олександра Фурманець – 5, Юлія Головко – 3, Христина Майкут – 3 (1 з пенальті), Марина Коновалова – 2, Анастасія Мелекесцева – 2, Наталія Шипляк – 2 (1 з пенальті), Мар'яна Маркевич – 1, Ірина Прокоп'як – 1.
У неділю суперниці проведуть повторний поєдинок. У наступний раунд пройде переможець за сумою двох матчів.