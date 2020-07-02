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    Львівський «Рух» двічі голосував за продовження сезону в першій лізі

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    &laquo;Рух&raquo; хоче грати у футбол - Львівський «Рух» двічі голосував за продовження сезону в першій лізі
    «Рух» хоче грати у футбол
    Фото - ФК «Рух»

    Лідери другого ешелону українського футболу не збиралися отримувати місця в Прем'єр-лізі не за спортивним принципом

    21 травня і 26 червня на сайті «Главком» була опублікована недостовірна інформація про  позицію футбольного клубу «Рух» щодо питання продовження чи припинення чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги. 

    Автор повідомлення, керуючись інформацією з власних джерел, яка виявилася неправдивою, двічі вказав, що представник футбольного клубу «Рух» голосував на засіданні Ради ліг Професійної футбольної ліги України за припинення чемпіонату у зв’язку з пандемією, дострокове завершення сезону і збереження таблиці за підсумками 19-ти проведених восени турів, після яких львів'яни були на першому місці.

    Насправді футбольний клуб «Рух» обидва рази голосував за продовження чемпіонату, про що в ефірі телеканалу «Футбол» говорив генеральний директор ТзОВ ФК «Рух» Ігор Дедишин. «Главком» вніс корективи в інформаційні повідомлення на сайті. Редакція також перепрошує у читачів та футбольний клуб «Рух» за публікацію недостовірної інформації.

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    Перша ліга ФК «Рух» (Винники) Ігор Дедишин
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