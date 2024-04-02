Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії

Підприємство займатиметься виробництвом чипсів Lay's під Новосибірськом

Американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у Росії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як пише DW з посиланням на прокремлевське видання ТАСС, потужність виробництва планується 60 000 тонн на рік. Ще п'ять ліній будуть заспускати пізніше.

«Підприємства нашої області постачають туди спеціальну картоплю тих сортів, які прийнятні для виробництва чипсів», – цитує DW міністра сільського господарства регіону Євгена Лещенка.

Єдиним брендом чипсів, який планують виробляти на заводі, та який вказаний на російському сайті PepsiCo, є Lay's, який присутній і в Україні.

За словами Лещенка, поки що невідомо, коли завод зможе вийти на повну потужність, оскільки виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання через санкції.

Торік Держбуднагляд регіону повідомив про завершення будівництва заводу. Забудовником було російське ТОВ «ПепсіКо Холдінгс», що належить німецькій компанії «Сві Росія Холдінгс Гмбх» (98,9%) та швейцарській «Фріто-Лей Трейдінг Компані» (1,1%).

Як відзначає DW, у березні 2022 року PepsiCo повідомила про припинення продажу напоїв, інвестпроєктів і рекламних активностей у Росії. Водночас американська компанія залишається одним із головних у РФ виробників молочної продукції – їй належить бренд «Вімм-Білль-Данн».

Наприкінці 2023 року ЗМІ стверджували, що PepsiCo продає молокозавод у Краснодарському краї компанії, пов’язаний з «Агрокомплексом» ексглави Мінсільгоспу РФ Олександра Ткачова.

Нагадаємо, серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці за 2023 рік отримала компанія PepsiCo (США) – понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».

Американська компанія PepsiCo почала свою роботу на території РФ та СРСР досить давно. 1974 року в Новоросійську вона відкрила свій завод із виробництва газованих напоїв і досі продовжує функціонувати на території агресора. Крім цього, компанія цинічно використовує для заробітку у Росії оригінальні українські бренди «Садочок» і Sandora.

До слова, лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку.