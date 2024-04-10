Щось пішло не так: «Роскосмос» знову провалив запуск ракети «Ангара-А5»

Старт перенесено як мінімум ще на 24 години

Процес підготовки до першого запуску зупинила автоматика

Перший запуск важкої ракети «Ангара-А5» з космодрому «Східний» скасували вдруге за добу. Старт перенесено як мінімум ще на 24 години.

Як повідомляє The Moscow Times, спочатку запуск ракети планували здійснити опівдні вівторка, 9 квітня, але за дві хвилини до старту прозвучала команда: «Відбій пуску, підготувати стоянку на 24 години».

Як пізніше пояснив глава «Роскосмосу» Юрій Борисов, процес підготовки до запуску зупинила автоматика через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку.

Два тижні тому «Роскосмос» скасував запуск ракети «Союз» із російсько-білорусько-американським екіпажем, який мав вирушити до Міжнародної космічної станції (МКС). Тоді запуск перенесли на два дні. Глава «Роскосмосу» також заявив про спрацювання автоматики. Як причину скасування він назвав падіння напруги хімічного джерела струму.

Нагадаємо, 21 березня, на космодромі Байконур зі стартового майданчика №31 («Восток») мала вирушити ракета «Союз-2.1а» з пілотованим космічним кораблем «Союз Мс-25», проте в останній момент запуск скасували. Зворотний відлік було зупинено приблизно за 20 секунд до часу старту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Старт був присвячений 90-річчю радянського космонавта Юрія Гагаріна, який вперше побував у космосі. Зображення з ним було нанесено на носій.

Як повідомив ведучий трансляції НАСА, запуск пілотованого корабля «Союз Мс-25» до Міжнародної космічної станції (МКС) скасували через те, що вчасно не ввімкнули двигуни ракети «Союз-2.1а». Другу спробу запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем запланували не раніше суботи, 23 березня.

До слова, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, Росія найближчим часом навряд чи матиме свою протисупутникову зброю в космосі, адже наразі навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій.