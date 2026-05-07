Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Сергій Кривцов: Мальдера сильно розбирається в тактиці, до кісточок розбирав гру суперників
фото: AP

Колишній захисник збірної України та «Шахтаря» Сергій Кривцов розповів, що думає про можливе призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24 канал.

Італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний італійський фахівець та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

Що сказав Кривцов

«Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній.

Мені здається, що той симбіоз гравців та тренерського штабу був одним з найбільш вдалих в нашій історії. Якщо ми будемо так комбінувати гру та результат, то, я думаю, буде дуже цікаво. Наше молоде покоління має потенціал. Я думаю, що це, мабуть, найкращий варіант з тих, кого можна було запросити.

Мальдера дуже сильно розбирається в тактиці, до кісточок розбирав гру суперників. Потім підлаштовував нашу тактику та якісь деталі під певну команду. Тобто він мені конкретно як захиснику дав багато нової інформації. Можна сказати, що я був вже досвідченим футболістом, за 25.

Але він навчив мене декотрим речам в плані роботи з м'ячем у захисті. І я бачив, що всім гравцям подобалось, як він все розповідає та вкладає в наші голови, щоб все було зрозумілим. Він приймав участь у всіх аспектах нашої гри, як-то стандартні положення або вихід з оборони.

Не знаю, чи буде входити до цього штабу Мауро Тассотті, але і він теж дуже багато дав саме в оборонній грі для тодішньої нашої збірної. Це був супердует Мальдера – Тассотті. Сподіваюсь, що Мальдера зробить правильний вибір для свого штабу і візьме тих людей-однодумців, які поведуть наших хлопців вперед. Сподіваюсь, будуть результати і ми будемо кайфувати від гри збірної.

Як спілкувався Мальдера з гравцями? Була англійська мова, всі хлопці розуміють її. Може, не всі добре можуть висловитися, але всі розуміють. У Андреа чудова англійська мова, з цим проблем взагалі не було.

Думаю, що він показав всю свою любов до України своєю роботою, потім ще й виконав свою обіцянку та зробив татуювання. Я думаю, його можна вважати таким собі українцем з італійським корінням», – пригадав Кривцов.

Що відомо про нового тренера збірної України

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, у червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

