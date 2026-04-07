«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди

Гаррі Магвайр залишиться в складі МЮ на новий сезон

Досвідчений виконавець продовжить виступи на «Олд Траффорд»

Оборонець Гаррі Магвайр підписав новий контракт із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек уклав договір до літа 2027 року. Сторони передбачили в договорі пункт пролонгації ще на сезон. Попередній контракт Магвайра з манкуніанцями був розрахований до кінця нинішньої кампанії.

Цей сезон оборонець розпочав у статусі резервіста. 33-річному центрбеку не довіряв попередній керманич МЮ Рубен Аморім. Утім, ветеран повернувся до основи після призначення Майкла Карріка та навіть отримав запрошення до збірної Англії.

Магвайр у нинішній кампанії провів 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Кольори «червоних дияволів» оборонець захищає з 2019 року.

Кадрова ситуація в «Манчестер Юнайтед»

Влітку вільними агентами можуть стати воротар Том Гітон, оборонець Тайрелл Маласія і півзахисник Каземіро. Помітною фігурою у складі МЮ став лише останній.

Проте, бразилець гарантовано покине «Олд Траффорд» у міжсезоння. Менеджмент «Юнайтед» вирішив оновити середню лінію в літнє трансферне вікно, тож Каземіро почав пошуки нового клубу. Головний претендент на нього – американський «Інтер Маямі».

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону

Підопічні Карріка продовжують боротьбу лише в Прем'єр-лізі. Наразі команда йде третьою, маючи в активі 55 очок.

На МЮ чекають чотири домашніх і три виїзних поєдинки. На домашній арені «червоні дияволи» зустрінуться з «Лідсом», «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Гостюватимуть же манкуніанці в лондонського «Челсі», «Сандерленда» та «Брайтона».

