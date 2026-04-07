«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
Гаррі Магвайр залишиться в складі МЮ на новий сезон
фото: Reuters

Досвідчений виконавець продовжить виступи на «Олд Траффорд»

Оборонець Гаррі Магвайр підписав новий контракт із англійським «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек уклав договір до літа 2027 року. Сторони передбачили в договорі пункт пролонгації ще на сезон. Попередній контракт Магвайра з манкуніанцями був розрахований до кінця нинішньої кампанії.

Цей сезон оборонець розпочав у статусі резервіста. 33-річному центрбеку не довіряв попередній керманич МЮ Рубен Аморім. Утім, ветеран повернувся до основи після призначення Майкла Карріка та навіть отримав запрошення до збірної Англії.

Магвайр у нинішній кампанії провів 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Кольори «червоних дияволів» оборонець захищає з 2019 року.

Кадрова ситуація в «Манчестер Юнайтед»

Влітку вільними агентами можуть стати воротар Том Гітон, оборонець Тайрелл Маласія і півзахисник Каземіро. Помітною фігурою у складі МЮ став лише останній.

Проте, бразилець гарантовано покине «Олд Траффорд» у міжсезоння. Менеджмент «Юнайтед» вирішив оновити середню лінію в літнє трансферне вікно, тож Каземіро почав пошуки нового клубу. Головний претендент на нього – американський «Інтер Маямі».

Календар «Манчестер Юнайтед» до кінця сезону

Підопічні Карріка продовжують боротьбу лише в Прем'єр-лізі. Наразі команда йде третьою, маючи в активі 55 очок.

На МЮ чекають чотири домашніх і три виїзних поєдинки. На домашній арені «червоні дияволи» зустрінуться з «Лідсом», «Брентфордом», «Ліверпулем» і «Ноттінгемом». Гостюватимуть же манкуніанці в лондонського «Челсі», «Сандерленда» та «Брайтона».

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав альтернативу переїзду на Близький Схід. Комісар МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

Нагадаємо, раніше лідер МЮ Бруну Фернандеш побив довголітній рекорд Девіда Бекхема. Португалець перевершив досягнення ексзірки клубу за кількістю асистів. Тепер хавбек позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед Гаррі Маґвайр

Читайте також

Бруну Фернандеш переписав історію клубу та замахнувся на рекорд АПЛ
Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16 березня, 10:54
Джейдон Санчо найкращу гру демонстрував у Дортмунді
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник може втретє перебратися до Німеччини
19 березня, 17:34
На Каземіро чималий попит за океаном
Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС
26 березня, 18:57
Сандро Тоналі зацікавив обидва колективи з Манчестера
«Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед» позмагаються за зірку збірної Італії – інсайдер
29 березня, 13:38
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30
Бруну Фернандеш набрав неймовірну форму
«Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» розділили нагороди місяця чемпіонату Англії
3 квiтня, 18:38

Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу
Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
