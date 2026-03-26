«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ

Антон Федорців
Іліман Ндіає може змінити клубну прописку в межах міста
Мерсисайдці звернули увагу на футболіста принципового суперника

Крайній нападник ліверпульського «Евертона» Іліман Ндіає зацікавив «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Англійський гранд розпочав пошуки виконавців, щоб замінити багаторічного лідера команди Мохамеда Салаха. Єгиптянин покине «Енфілд» після нинішнього сезону. Він захищав кольори «червоних» із літа 2017 року.

Ндіає проводить другий сезон у складі «ірисок». Він може зіграти на обох флангах нападу та закрити позицію атакувального хавбека. Рідне амплуа сенегальця – правий фланг атаки.

У нинішньому сезоні Ндіає провів 25 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав шість м'ячів і три результативні передачі. Контракт нападника з «Евертоном» чинний до літа 2029 року, а конкуренцію «Ліверпулю» в боротьбі за африканця складе «Манчестер Юнайтед».

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена. Нападник Александер Ісак може повернутися до заявки на чвертьфінал Ліги чемпіонів. Нещодавно швед відновив індивідуальні заняття на базі «червоних».

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль Мохамед Салах ФК «Евертон»

Читайте також

Бернарду Сілва отримав варіант продовження кар'єри
«Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії – ЗМІ
20 березня, 12:59
Фанати «містян» поглузували з блогера-вболівальника
«Знову другі»: вболівальники «Манчестер Сіті» епічно зірвали зйомки фанату «Арсенала»
23 березня, 18:18
Енцо Фернандес зібрався в тепліші краї
Лідер «Челсі» визначився з кар'єрним пріоритетом – інсайдер
24 березня, 11:59
Александер Ісак близький до повернення на поле
«Ліверпуль» отримав новини щодо повернення трансферного рекордсмена
24 березня, 12:55
Ліам Росеньйор навряд покине «Стемфорд Брідж» незабаром
«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ
24 березня, 18:26
Мохамед Салах провів на «Енфілді» дев'ять років
Салах узгодив пільгові умови відходу з «Ліверпуля»
Вчора, 11:59
Роберто Де Дзербі взяв паузу в тренерській кар'єрі
Колишній тренер «Шахтаря» вибув із перегонів за роботу в кризовому гранді Англії
Сьогодні, 14:27
Мохамед Салах опинився на радарі заокеанської ліги
Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії
Сьогодні, 15:18
Хвіча Кварацхелія зацікавив лідера АПЛ
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
Сьогодні, 15:59

Новини

«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
