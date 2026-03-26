«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ

Мерсисайдці звернули увагу на футболіста принципового суперника

Крайній нападник ліверпульського «Евертона» Іліман Ндіає зацікавив «Ліверпуль». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Англійський гранд розпочав пошуки виконавців, щоб замінити багаторічного лідера команди Мохамеда Салаха. Єгиптянин покине «Енфілд» після нинішнього сезону. Він захищав кольори «червоних» із літа 2017 року.

Ндіає проводить другий сезон у складі «ірисок». Він може зіграти на обох флангах нападу та закрити позицію атакувального хавбека. Рідне амплуа сенегальця – правий фланг атаки.

У нинішньому сезоні Ндіає провів 25 матчів у Прем'єр-лізі. До свого активу він записав шість м'ячів і три результативні передачі. Контракт нападника з «Евертоном» чинний до літа 2029 року, а конкуренцію «Ліверпулю» в боротьбі за африканця складе «Манчестер Юнайтед».

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.

