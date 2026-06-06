Збірна України U-17 з футболу прикро програла Латвії у відборі на Євро-2026

«Синьо-жовті» поступилися, хоч були попереду 2:0

Збірна України U-17 з футболу програла Латвії у першому матчі другого раунду кваліфікації на Чемпіонат Європи-2026 (2:3). Про це повідомляє «Главком».

«Синьо-жовті» повели у рахунку вже на 11-й хвилині гри – відзначився півзахисник Адам Гурам. Одразу після перерви форвард Олег Дзюринець подвоїв перевагу українців.

Однак, вже за п’ять хвилин Мікеліс Меннікс відіграв один м’яч. А потім Дейвідас Балтрушайтіс зрівняв рахунок. На 6-й компенсованій хвилині Алекс Щербінскіс приніс Латвії сенсаційну перемогу.

Футбол. Кваліфікація Чемпіонату Європи U-17. Ліга B

Україна U-17 – Латвія U-17 2:3

Голи: Гурам, 11, Дзюринець, 48 – Меннікс, 53, Балтрушайтіс, 65, Щербінскіс, 90+6

Команда Олександра Ситника посідає третє місце у групі 6 Дивізіону В. У заключному матчі мінітурніру українці зіграють із Албанією 9 червня.

Збірна України U-17 вже втратила шанси на вихід до фінальної частини Євро-2026, оскільки завершила перший раунд відбору лише на третьому місці у своїй групі. Однак участь у Лізі В у другому раунді кваліфікації буде важливою у контексті формування ліг А та Б у першому раунді відбору на Євро-2028 (U-19).

Нагадаємо, збірна України U-18 з футболу зіграла внічию з Норвегією у другому турі міжнародного товариського турніру у Хорватії – 1:1. У першому матчі у Хорватії команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Фінляндією (0:0). У заключній зустрічі турніру українці зіграють із Туреччиною 9 червня.