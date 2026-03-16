Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема

Антон Федорців
Бруну Фернандеш переписав історію клубу та замахнувся на рекорд АПЛ
фото: Reuters

Капітан команди набрав приголомшливу форму в другій частині сезону

Півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш перевершив досягнення ексзірки клубу Девіда Бекхема за кількістю результативних передач. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні португалець доклався до перемоги над бірмінгемською «Астон Віллою» (3:1) у 30-му турі Прем'єр-ліги. Хавбек двічі асистував одноклубникам. Загалом в активі Фернандеша тепер 16 результативних передач у сезоні.

Капітан «червоних дияволів» побив рекорд Бекхема. Легенда МЮ у кампанії 1999/2000 віддав 15 асистів. Тепер Фернандеш позмагається за рекорд АПЛ за результативними передачами. Наразі його ділять Тьєррі Анрі («Арсенал») та Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті») – по 20 асистів.

Лідер манкуніанців приєднався до «Манчестер Юнайтед» у січні 2020 року. З тих пір Фернандеш провів 222 поєдинки в Прем'єр-лізі, в яких забив 69 м'ячів і віддав 67 результативних передач. Контракт хавбека з МЮ чинний до літа 2027 року.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Натомість півзахисник англійського «Ноттінгема» Елліот Андерсон зацікавив обидва клуби з Манчестера. Шанси підписати хавбека різко зростуть в разі вильоту «лісників» із АПЛ. Наразі «Форест» іде над зоною вильоту лише за додатковими показниками перед столичним «Вест Гемом».

Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів
Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів
Лапорта виграв вибори президента «Барселони»
Визначився переможець Кубка України з баскетболу
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
